As escolas portuguesas em Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste vão abrir vagas para integrar 55 professores no ano letivo de 2024/2025, segundo uma portaria publicada em Diário da República.

A portaria que fixa as vagas do concurso externo extraordinário de vinculação de docentes às escolas portuguesas no estrangeiro da rede pública do Ministério da Educação contempla 31 vagas na Escola Portuguesa de Moçambique; 11 vagas na Escola Portuguesa Ruy Cinatti, em Dili; nove vagas na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe e quatro vagas na Escola Portuguesa de Cabo Verde.

A maioria dos lugares é para professores do ensino pré-escolar (seis), para o 1.º ciclo (8 vagas), para professores que irão aulas de Português a alunos do 3.º ciclo (8) e para professores de educação física (8).

O diploma, que produz efeitos a partir de sexta-feira, pretende criar um quadro de vinculação de docentes à Administração Pública portuguesa nas Escolas Portuguesas no Estrangeiro.

Os professores interessados poderão concorrer ao concurso extraordinário de vinculação, segundo a portaria assinada pelo ex-ministro das Finanças, Frenado Medina, ex-secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires Ferreira, e pelo secretário de Estado da Educação, António Leite.