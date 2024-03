O secretário-geral do PS salientou hoje a sua capacidade para dialogar com os partidos de esquerda, mas defendeu que só um voto no PS permitirá derrotar a AD.

No final do seu discurso no Pavilhão dos Olivais, em Coimbra, durante um comício do PS, Pedro Nuno Santos fez um apelo direto ao voto útil: “Eu apelo ao voto no PS para derrotar a Aliança Democrática (AD), porque é isso que está em causa”.

“Todos me conhecem, sabem da capacidade que tenho para dialogarmos com partidos com que já trabalhámos no passado, só que ninguém se engane: só há uma forma de nós continuarmos a mudar Portugal, a avançarmos, é votando no PS, derrotando a direita, a AD”, afirmou.

Durante o discurso, o líder do PS voltou a defender o legado dos últimos oito anos de governação, salientando que o PS mostrou que foi possível aliar contas certas e equilíbrio orçamental com o aumento dos salários, das pensões, maior crescimento económico e emprego.

“Este esforço necessário, imprescindível, inevitável pode não nos ter permitido avançar tão rápido nalgumas áreas como nós precisaríamos, mas ele era imprescindível. Entre 2015 até hoje, a governação socialista garantiu-nos o presente. Cabe-nos agora, construir o futuro”, afirmou.

Salientando que a opção no dia 10 de março é entre quem quer aumentar salários e ter mais ambição na economia ou entre quem, “como a direita”, prefere “passar cheques fiscais a quem não precisa” e voltou a associar a AD a um projeto de passado.

“Nós temos orgulho. Portugal tem certamente muitos problemas para resolver e desafios para enfrentar, mas se perguntássemos a alguém se preferia voltar a 2015, tenho a certeza que a esmagadora maioria responderia: ‘não, não queremos voltar a 2015’”, afirmou.