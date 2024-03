Eleições: Episcopado católico apela à estabilidade política durante a legislatura

A Conferência Episcopal Portuguesa apelou hoje aos eleitos nas legislativas de domingo que “garantam a estabilidade política durante a legislatura” e sublinhou a “forte diminuição do abstencionismo e a forma pacífica e educada” como decorreu o processo eleitoral.

Em comunicado emitido no final de uma reunião hoje realizada em Fátima, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) frisou que a forma como decorreu o ato eleitoral e a diminuição da abstenção são “expressões da consolidação do sistema democrático entre nós, 50 anos após a Revolução do 25 de Abril”.

“O Conselho apela aos democraticamente eleitos para que garantam a estabilidade política durante a legislatura e reforça a mensagem da Conferência Episcopal divulgada antes das eleições: que os eleitos estejam ao serviço do bem comum, devolvam a esperança e a confiança aos cidadãos e encontrem soluções para os problemas e as desigualdades sociais”, acrescenta o documento.