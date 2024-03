Eleições: Costa entra hoje na campanha com presença no comício do Porto do PS

O primeiro-ministro, António Costa, entra hoje na campanha para as eleições legislativas, participando ao fim da tarde no comício do PS, no Porto, vindo de Roma, onde esta manhã discursa no congresso do Partido Socialista Europeu.

Em declarações à CNN, o presidente do PS, Carlos César, afirmou que a presença de António Costa no comício do pavilhão Rosa Mota marca um legado que os socialistas estão “empenhados em cuidar e em chamar a atenção dos portugueses para o seu valor”.

“O PS e o Pedro Nuno Santos em especial têm muito orgulho no trabalho que foi desenvolvido durante estes últimos anos”, defendeu Carlos César

No comício de hoje, em que os socialistas contam ter a maior mobilização de militantes e simpatizantes socialistas da presente campanha, António Costa deverá falar antes do secretário-geral, Pedro Nuno Santos, e após o cabeça de lista socialista pelo Porto, Francisco Assis.

Logo depois terem sido convocadas eleições legislativas antecipadas para 10 deste mês, António Costa manifestou-se disponível para participar nas ações de campanha que o novo líder do partido considerasse útil.

Segundo fonte do PS, além da sua presença no comício do Porto, hoje, o ex-líder socialista também deverá participar na tradicional descida do Chiado, em Lisboa, na próxima sexta-feira, último dia de campanha.

Em Roma, no congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), a intervenção de António Costa está prevista para esta manhã.

Além da participação de António Costa, neste congresso estão previstas a intervenções de Stefan Löfven (presidente do PSE e ex-primeiro-ministro da Suécia), de Pedro Sánchez (líder do PSOE e presidente do Governo de Espanha), do chanceler alemão Olaf Scholz e da primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frediksen.

No congresso de Roma, além do objetivo do PSE de eleger o atual comissário europeu para os Assuntos Sociais, Nicolas Schmit, como candidato comum da família política socialista e social-democrata às próximas eleições europeias, será também aprovado o manifesto eleitoral desta força política.