Eleições: Augusto Santos Silva apelou ao voto e disse que chuva é amiga

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, apelou hoje ao voto, agradeceu a participação dos voluntários e disse que a chuva não deve impedir o dever de cidadania.

Em declarações aos jornalistas após ter votado no Porto, pelas 10:40 na Escola Manoel de Oliveira, onde nem sequer teve de esperar, Augusto Santos Silva afirmou que as suas “expectativas são que de os portugueses e as portuguesas votem”, juntando-lhe o apelo para que “participem, votando”.

“Quero também agradecer aos mais de 65 mil dos nossos concidadãos que asseguram neste dia esse voto, o seu esforço inteiramente voluntário”, assinalou o político socialista.

Ainda sobre a votação, insistiu ser um dia “muito importante” depois de os partidos apresentarem as suas candidaturas e feito as suas campanhas.

“Ontem [sábado] calámo-nos todos e hoje falará o povo e todos respeitaremos a vontade do povo”, sublinhou.

Questionado sobre o facto de estar a chover no Porto e isso poder aumentar na taxa de abstenção, Augusto Santos Silva apresentou uma visão mais ambientalista: “as alterações climáticas e o risco de seca obrigam-nos a mudar e hoje temos bom tempo, temos chuva e a chuva é abençoada, a nossa melhor aliada contra a seca e, portanto, os portugueses não vão preocupar-se com a chuva e exercer na mesma o seu direito”.

Questionado sobre a participação dos portugueses que votam no estrangeiro, o presidente da Assembleia da República deu conta de terem sido recebidas “muitas dezenas e dezenas de milhar” de votos.

“Espera-se uma boa participação e estou perfeitamente convicto que aqui, no continente, e nas regiões autónomas pessoas também acorrerão em massa à votação, porque agora a decisão é delas”, concluiu.