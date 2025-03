O edifício do Campo Grande da Câmara de Lisboa foi evacuado hoje ao início da tarde devido a uma ameaça de bomba, mantendo-se um perímetro de segurança no local cerca das 13:50, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano de Lisboa, a ocorrência foi aberta pela força de segurança às 12:20, após a câmara ter recebido “duas chamadas anónimas” com a ameaça de bomba.

Além da evacuação, foi efetuado um corte de trânsito e foi acionada uma equipa responsável por averiguar a existência de explosivos, que continuava no local às 13:50.

A evacuação do edifício decorreu sem incidentes, segundo a PSP.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Câmara de Lisboa confirmou ter sido recebida uma ameaça de bomba.

“A PSP está a tomar conta da situação e a assumir as medidas que considera adequadas nestes casos”, referiu o município liderado pelo social-democrata Carlos Moedas.