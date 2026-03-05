Diretor da PSP diz que “grau de tolerância” para má conduta policial “é zero”

O diretor nacional da PSP disse hoje que “o grau de tolerância” para a má conduta policial “é zero”, considerando que a polícia não esconde casos de violência policial como aquele que aconteceu na esquadra do Rato, em Lisboa.
Luís Carrilho esteve hoje, em Bragança, nas comemorações do 150º aniversário do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP), e questionado pelos jornalistas sobre o caso de violência policial na esquadra do Rato, em Lisboa, disse que “num estado de direito democrático ninguém está acima da lei, nem a polícia” e, por isso, “todas as alegações devem ser devidamente investigadas e também processadas ao nível do sistema de justiça”.
“As alegações que foram trazidas ao sistema de justiça, por intermédio da investigação criminal, foram trazidas pela Polícia da Segurança Pública e sob a direção do Ministério Publico tudo faremos, para em cooperação com as autoridades judiciárias, se faça justiça”, vincou, acrescentando que a PSP não esconde casos como este.
O responsável policial ressalvou que o princípio da presunção de inocência “também se aplica aos polícias”, significando que são inocentes até ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
O diretor da PSP considerou que estes casos “são exceções” e admitiu que gostaria que não existissem na polícia
“O grau de tolerância para alegações de má conduta da parte das forças policias, como é natural, é zero e na Polícia de Segurança Pública orgulhamo-nos muito do nosso sentido de missão, do nosso sentido de segurança ao cidadão e tudo faremos para continuar a merecer essa confiança”, sublinhou Luís Carrilho, destacando o trabalho desenvolvido pelos polícias para que Portugal seja “um dos países mais seguros do mundo”.
Na quarta-feira foram detidos sete agentes da PSP suspeitos de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder, na esquadra do Rato, em Lisboa
Em comunicado, o Ministério Público e a PSP anunciaram que foram feitas sete detenções, nove buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias a esquadras, no âmbito de um segundo inquérito relativo a factos ocorridos na Esquadra do Rato, a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.
Estes sete agentes da PSP juntam-se a outros dois polícias que estão em previsão preventiva após terem sido detidos em julho do ano passado numa investigação denunciada pela Polícia de Segurança Pública.
Em janeiro, os dois agentes foram acusados de crimes de tortura, abuso de poder, violação, ofensas à integridade física, visando sobretudo toxicodependentes, pessoas sem-abrigo e estrangeiros.
Na acusação é referido que os dois agentes agrediam pessoas que tinham detido com “socos e chapadas e coronhadas na cabeça, tendo inclusivamente filmado e fotografado algumas dessas situações e as respetivas vítimas”.
O Ministério Público referia que os agentes escolhiam maioritariamente toxicodependentes, pessoas que cometeram pequenos delitos, muitos com nacionalidade estrangeira e ilegais, ou em situação de sem-abrigo.
Um dos casos relatados é o de um cidadão marroquino que alegadamente terá sido sodomizado com um bastão por um dos arguidos e espancado e depois levado no carro patrulha e abandonado na rua.
Muitos desses abusos foram filmados e partilhados em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes.
Já na ocasião, o Ministério Público admitia a constituição de mais arguidos e a identificação de mais casos no processo.
Na semana passada, o inspetor-geral deu conta que estão a decorrer na Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) três processos disciplinares sobre este caso, além de estar a investigar os polícias que assistiram aos vídeos partilhados pelos agentes sobre os alegados casos de tortura e violação na esquadra do Rato, tendo aberto um processo de inquérito em colaboração com a PSP.
Desde a II Guerra Mundial, o sistema internacional organizou-se na convicção de que a interdependência económica, o comércio e as instituições multilaterais...
A frase já a conhecemos: “metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas”. Mas há dias em que isso parece valer pouco.
Chegámos a março...
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
Arlindo Oliveira, engenheiro civil, revelou esta quinta-feira o seu lado poético e manifestou-se preocupado com “um mundo perigoso”.
“Eu preocupo-me com...
O CDS PP Madeira vai levar uma moção estratégica ao Congresso Nacional do partido, em maio, “a favor da urgência de uma nova lei de finanças das Regiões...
Os vereadores do PSD eleitos à Câmara de Machico exigiram hoje ao Executivo Municipal, esclarecimentos urgentes sobre a legalidade da mobilidade entre...
Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para organizar o repatriamento de cidadãos portugueses no Médio Oriente, indicou uma porta-voz...
A Sala da Assembleia de Freguesia de São Gonçalo acolheu o 3.º encontro “Assembleia ComVida”, uma iniciativa promovida pela Presidente da Assembleia de...
O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou hoje a “inação do Governo Regional na proteção do património edificado”, na sequência do desabamento que...
Um homem de 48 anos, natural da Ribeira Brava, causou hoje, ao início da tarde, por volta das 14h15, um grande aparato no centro da cidade de Câmara de...
O Conselho de Governo louvou hoje publicamente os títulos de campeão nacional que foram conquistados recentemente por Mariana Vargem e Décio Andrade.
O Conselho de Governo determinou hoje a “prorrogação da suspensão, por mais quatro meses, da atribuição e emissão de licenças e averbamentos de operador...
O Conselho de Governo aprovou a adjudicação da proposta para a execução da empreitada com vista à primeira fase da Beneficiação do Serviço de Urgência...