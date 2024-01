Direção Nacional de André Ventura eleita com 90,2% dos votos

A Direção Nacional proposta pelo presidente do Chega, André Ventura, foi hoje eleita com 90,2% dos votos na 6.ª Convenção do partido, tendo sido reconduzidos como vice-presidentes António Tânger Corrêa, Pedro Frazão e Marta Trindade.

O anúncio foi feito pelo presidente da Mesa do órgão máximo do partido, o deputado Jorge Galveias.

André Ventura não propôs alterações à direção que está em funções desde a última convenção voltando a ser vice-presidentes Marta Trindade, António Tânger Corrêa e o deputado Pedro Frazão.

O líder parlamentar, Pedro Pinto, os deputados Rui Paulo Sousa, Rita Matias e Diogo Pacheco de Amorim, além de Ricardo Regalla e Patrícia Carvalho mantêm-se como adjuntos.

As votações em urna para os órgãos nacionais decorreram durante a manhã do último dia da 6.ª Convenção Nacional do Chega, que arrancou na sexta-feira em Viana do Castelo.