O alegado autor de dois disparos de pistola que mataram no domingo, em Fafe, no distrito de Braga, um homem de 34 anos foi detido hoje de manhã pelas autoridades, segundo fonte policial.

De acordo com informação do Comando Territorial de Braga da GNR, o suspeito, com cerca de 70 anos, terá disparado sobre a vítima, cerca das 19:00 de domingo, quando ambos discutiam num café situado na localidade de Arões, no concelho de Fafe.

Ao local acorreram os meios de socorro e a GNR.

A fonte indicou à Lusa que o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária (PJ), tendo sido aquela autoridade que hoje efetuou a detenção do suspeito.