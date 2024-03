Deputados vão eleger presidente e ‘vices’ na 3.ª feira e todas as bancadas terão um lugar na primeira fila

Os deputados vão eleger na terça-feira não apenas o novo presidente da Assembleia da República, mas toda os elementos da mesa do parlamento, foi hoje decidido em conferência de líderes.

O resultado da reunião foi transmitido aos jornalistas pelo próprio presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que deu ainda conta de que todos os grupos parlamentares terão pelo menos um lugar na primeira fila do hemiciclo.

Na sessão inaugural da XVI legislatura, será eleita toda a Mesa da Assembleia, composta pelo presidente da Assembleia da República, por quatro vice-presidentes, quatro secretários e quatro vice-secretários e os elementos do Conselho de Administração do parlamento.

Há dois anos, na XV legislatura apenas foi eleito na primeira sessão o presidente do parlamento, como obriga o Regimento, tendo os restantes nomes sido eleitos (ou falhado a eleição, no casos do Chega e da IL) numa sessão plenária posterior.

Segundo Augusto Santos Silva, foi também definida pela conferência de líderes a distribuição dos deputados no hemiciclo para a sessão inaugural, que ficou “estabilizada definitivamente” para a primeira fila.

Nesta fila, da esquerda para a direita, sentar-se-ão dois deputados do BE, dois do PCP, dois do Livre, cinco deputados do PS, cinco deputados do PSD, dois da IL, um do CDS e quatro deputados do Chega.