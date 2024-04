Albuquerque considera “irrelevante” mudar data do dia do concelho de Santana

O presidente do governo regional considera “irrelevante” mudar a data do dia do concelho de Santana do dia 25 de maio para o dia 31.

O autarca Dinarte Fernandes propôs a alteração excecional para o dia do concelho não coincidir com sábado de reflexão, com as eleições regionais antecipadas a acontecerem no dia 26.

Instado a dar a sua opinião à pretensão do autarca, anunciada hoje no DN, Miguel Albuquerque disse que não vê grandes implicações em realizar a cerimónia no dia 25. Entende até que atualmente, já não se justifica o dia de reflexão, com a propagação de notícias e comentários nas redes sociais.

Miguel Albuquerque falava com os jornalistas à chegada a cerimónia comemorativa dos 26 anos da Escola Básica e Secundaria de Santa Cruz, criada por portaria de 1974, com oito turmas iniciais e que está no atual edifício, inaugurado a 25 de abril de 1998.