‘Lembra-se?’ reaviva ‘mergulhos’ de Carlos Gomes: “Fazia saltos tão perfeitos que não respingava nada”

Se as oportunidades tivessem sido outras (se tivesse nascido noutro país, por exemplo...), Carlos Gomes poderia estar hoje a falar dos seus feitos como desportista de saltos para a água.

“Fazia saltos tão perfeitos que quando entrava na água não respingava nada”, conta-nos o homem, hoje com 64 anos, que aos 9 fugia à escola, no Papagaio Verde, para nadar na Praia Formosa e na Poça do Gomes (hoje Doca do Cavacas).

Estar no mar era tudo o que queria, ainda mais quando descobriu que “tinha um dom”, referindo-se assim aos mergulhos que, nos anos 80 e 90, e já no século XXI, faziam dele uma atração nas praias do Funchal.

Leia a história deste mergulhador na rubrica ‘Lembra-se’, na edição impressa de hoje do seu JM.