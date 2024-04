PSP sensibilizou alunos da Gonçalves Zarco sobre a Carta de Condução

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) foi, na passada segunda-feira, dia 22 de abril, palco da formação “A Minha Carta de Condução”, a qual procurou sensibilizar, informar e prestar esclarecimentos aos alunos do 12.º ano de escolaridade sobre este passo nas suas vidas.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta ação está inserida no projeto da equipa do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP), a quem coube a preleção da referida formação, pelas vozes do chefe Ricardo Quintal e do agente José Sousa,

Entre as matérias abordadas estiveram nomeadamente o sistema da carta por pontos e os comportamentos corretos na estrada.

De assinalar que, nesta atividade, estiveram envolvidos os professores que acompanharam as turmas, designadamente Cátia Sousa, Daniela Nunes, Paula Freitas, Eduardo Quina e Leonardo Andrade.