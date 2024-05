Al Nassr vence com hat-trick de Ronaldo

O Al Nassr, de Luís Castro, goleou hoje o Al Wehda, por 6-0, num jogo em que Cristiano Ronaldo fez um ‘hat-trick’ e reforçou o estatuto de melhor marcador, e em que Otávio também marcou.

A jogar em casa, com os dois internacionais portugueses no 11 titular, o Al Nassr construiu a goleada com os golos de Cristiano Ronaldo, aos cinco, 12 e 52 minutos, de Otávio aos 18, de Sadio Mane, aos 45, e de Al Fatil, aos 88.

Com o ‘hat-trick’ de hoje, Cristiano Ronaldo passou a somar 32 golos no campeonato, mais nove do que Aleksandar Mitrovic, do Al Hilal.

O triunfo do Al Nassr impede ainda que o Al Hilal, de Jorge Jesus, que na segunda-feira defronta o Al Ahli, em jogo em atraso da 28.ª jornada, possa festejar ‘antecipadamente’ o título de campeão da Arábia Saudita.

Após esta 30.ª jornada, o Al Hilal, que conta no plantel com Rúben Neves, lidera o campeonato, com 83 pontos e menos um jogo do que o Al Nassr, que passou a somar 74.