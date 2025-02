Cristina Calisto é a nova líder do PS de São Miguel

A vice-líder do PS/Açores, deputada regional e ex-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, foi hoje eleita secretária coordenadora do PS de São Miguel, divulgou o partido.

Em nota de imprensa, o PS indica que Cristina Calisto, que era a única candidata, foi eleita com 98% dos votos, numa votação que decorreu nas sete secções da ilha de São Miguel.

Cristina Calisto sucede no cargo ao eurodeputado André Rodrigues, que não se recandidatou a um terceiro mandato.

A nova responsável pelo PS na maior ilha açoriana, citada no comunicado, diz que se sente “honrada com a confiança depositada pelos militantes do PS/São Miguel” e manifestou o seu empenho na “defesa de soluções para os problemas com que a ilha de São Miguel está confrontada”.

“São Miguel, sendo a maior e mais populosa das nossas ilhas, desempenha um papel central no contexto dos Açores, não só como motor económico, mas também como referência de desenvolvimento social, cultural e político”, afirmou.

Cristina Calisto também reafirmou o seu compromisso em trabalhar ao lado dos militantes para garantir que São Miguel “continue a ser uma referência positiva no desenvolvimento da Região, enfrentando os desafios do presente e do futuro”.

A socialista destacou ainda a sua experiência de autarca e o conhecimento “adquirido da realidade micaelense”, para sublinhar disponibilidade para trabalhar “por São Miguel, pelos Açores” e para “ajudar a construir ‘Um Novo Futuro’ [o lema da moção de orientação política global que foi apresentada em 2024 pelo atual líder regional do PS/Açores, Francisco César]”.

A secretária coordenadora do PS de São Miguel hoje eleita comprometeu-se a dar continuidade ao trabalho de “proximidade, colaboração e diálogo”, que disse serem os pilares do seu percurso político.

No final de 2024 Cristina Calisto deixou a presidência da Câmara Municipal de Lagoa (cargo que ocupou durante 10 anos) e, em janeiro deste ano, assumiu o lugar de deputada na bancada socialista da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.