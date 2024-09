Criada associação dos media digitais para apoiar setor e atuar como ponte com Governo

A Associação Portuguesa dos Media Digitais Online (APMEDIO) foi criada para atender às necessidades específicas destes órgãos de comunicação e quer ser uma ponte entre os seus associados e o Governo, foi hoje divulgado.

“A APMEDIO surge para atender às necessidades específicas das publicações de imprensa, rádio e TV que operam ‘online’, promovendo a inovação, a sustentabilidade e a pluralidade informativa em todo o país”, anunciou, em comunicado.

Esta associação quer fortalecer o papel dos órgãos de comunicação social no digital, “garantindo que as suas vozes sejam ouvidas e valorizadas”, e pretende dar voz a estes meios, que desempenham um “papel fundamental na informação” das comunidades locais.

Por outro lado, pretende ser uma ponte entre os órgãos de comunicação social digitais e o Governo central e as autarquias, bem como com todas as entidades do setor.

“Convidamos todos os órgãos de comunicação social de imprensa, rádio e TV que operam no meio digital a juntarem-se a nós nesta missão de fortalecer o jornalismo local. Juntos, podemos construir um futuro onde as vozes dos media digitais ‘online’ têm um papel central na comunicação digital, contribuindo para um ambiente informativo mais forte, diversificado e de proximidade”, sublinhou.