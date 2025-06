Consulte a lista com os nomes dos novos ministros

De acordo com o site da Presidência da República, esta é a composição do XXV Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro:

Ministro de Estado e dos Negócios EstrangeirosPaulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel

Ministro de Estado e das FinançasJoaquim José Miranda Sarmento

Ministro da PresidênciaAntónio Egrejas Leitão Amaro

Ministro da Economia e da Coesão TerritorialManuel Castro Almeida

Ministro Adjunto e da Reforma do EstadoGonçalo Nuno da Cruz Saraiva Matias

Ministro dos Assuntos ParlamentaresCarlos Eduardo Almeida de Abreu Amorim

Ministro da Defesa NacionalJoão Nuno Lacerda Teixeira de Melo

Ministro das Infraestruturas e HabitaçãoMiguel Martinez de Castro Pinto Luz

Ministra da JustiçaRita Fragoso de Rhodes Alarcão Júdice de Abreu e Mota

Ministra da Administração InternaMaria Lúcia da Conceição Abrantes Amaral

Ministro da Educação, Ciência e InovaçãoFernando Manuel de Almeida Alexandre

Ministra da SaúdeAna Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança SocialMaria do Rosário Valente Rebelo Pinto Palma Ramalho

Ministra do Ambiente e EnergiaMaria da Graça Martins da Silva Carvalho

Ministra da Cultura, Juventude e DesportoAna Margarida Balseiro de Sousa Lopes

Ministro da Agricultura e MarJosé Manuel Ferreira Fernandes

Esta lista será oportunamente complementada com os Secretários de Estado, segundo a Presidência.

A nomeação e posse do Primeiro-Ministro e Ministros do XXV Governo Constitucional está prevista para amanhã, quinta-feira, 5 de junho, às 18h00, no Palácio da Ajuda, bem como a posse dos Secretários de Estado para sexta-feira, 6 de junho, às 12h00, no mesmo local.