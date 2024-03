Comissão de Trabalhadores da TSF expressa solidariedade para profissionais despedidos na Global Media

A Comissão de Trabalhadores (CT) da TSF expressou hoje “solidariedade” para com os profissionais da Global Media alvo do despedimento coletivo, e adianta que “continuam as diligências” com a passagem da rádio para a Notícias Ilimitadas.

Em comunicado, a CT da rádio da Global Media (GMG) salienta que teve conhecimento do despedimento coletivo no grupo que abrange, sobretudo, a estrutura do Diário de Notícias (DN).

“Não pode, por isso, deixar de manifestar o mais profundo lamento e repúdio por mais um ataque ao jornalismo português. Não há jornalismo sem jornalistas, não há jornalismo com redações sem recursos, não há jornalismo sem investimento e, no limite, não há democracia sem jornalismo”, refere o órgão que representa os trabalhadores da rádio.

“A todos os profissionais em causa e à redação do DN, expressamos a nossa solidariedade nesta hora difícil”, sublinha a CT.

No que respeita a TSF, “a Comissão de Trabalhadores tem assegurado que continuam as diligências com vista à passagem para a esfera da Notícias Ilimitadas, a empresa criada pelo consórcio de investidores do norte do país”.

Entretanto, “enquanto o processo não está finalizado - e porque há muitas dúvidas sobre o futuro e sobre o pagamento das dívidas aos trabalhadores -, a Comissão de Trabalhadores tem reunião marcada com a administração do GMG para fazer um novo ponto de situação”, a qual terá lugar no final da semana.

O despedimento coletivo na Global Media abrange 17 trabalhadores, de acordo com a justificação desta reestruturação, a que se soma a direção do DN, contratada pela anterior administração, num total de 20.