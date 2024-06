Duas aeronaves colidiram, esta tarde, no decorrer do festival Beja Air Show.

O incidente foi confirmado pela Força Aérea Portuguesa (FAP), através das redes sociais.

“A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do Beja AirShow, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea. Temos meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com plano de segurança estabelecido e imediatamente acionado”, lê-se numa publicação na rede social X.O evento terá sido cancelado.