Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia estão hoje encerradas nos distritos de Setúbal, Lisboa, Faro e Santarém, segundo as escalas disponibilizadas no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com os dados, consultados pela agência Lusa às 14:00, estão fechados os serviços de urgências destas especialidades nos hospitais Garcia de Orta, em Almada, Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Vila Franca de Xira e Portimão.

No Hospital Distrital de Santarém está encerrado o serviço de urgência de Obstetrícia.

Na sexta-feira, está prevista a reabertura das urgências de ginecologia e obstetrícia no Hospital de Vila Franca de Xira, mantendo-se as restantes quatro encerradas.

O Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, receberá apenas, entre as 08:00 e 24:00, os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As escalas indicam ainda que estão hoje abertos 131 serviços de urgência em todo o país, a que se juntam cerca de 33 de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.