Os 28 cidadãos portugueses residentes no Líbano que solicitaram ajuda para sair do país com as suas famílias chegaram hoje à noite a Portugal, num avião militar que aterrou às 20:30 no aeroporto de Figo Maduro.

A operação da Força Aérea de repatriamento de portugueses do Líbano – uma missão solicitada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e pelo Ministério de Defesa Nacional - começou na sexta-feira, envolvendo duas fases: uma primeira, em que os cidadãos nacionais e seus familiares foram transportados para Lanarca, em Chipre; e uma segunda fase, hoje concluída, com o seu transporte de Chipre para Portugal.

O grupo de 44 pessoas é composto por 24 pessoas que já na sexta-feira estava previsto retirar do país e mais 20 que entretanto apresentaram o mesmo pedido.

Em comunicado, o MNE e o Ministério da Defesa, indicaram que “a operação de repatriamento envolveu um avião Falcon-50 e um avião KC-390” da Força Aérea Portuguesa (FAP).

Israel iniciou na passada segunda-feira uma campanha de intensos bombardeamentos contra o movimento xiita libanês Hezbollah no sul e no leste do Líbano, mas também nos subúrbios sul da capital, Beirute, após mais de 11 meses de intenso fogo cruzado na fronteira israelo-libanesa, iniciados um dia depois de o movimento islamita palestiniano Hamas – de que o Hezbollah é aliado – ter efetuado em território israelita, a 07 de outubro, um ataque que fez cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A escalada da violência entre Israel e o Hezbollah tem levado milhares de pessoas a abandonar o Líbano.

Hoje, o movimento xiita confirmou a morte do seu líder, Hassan Nasrallah, num bombardeamento israelita.