A mãe das gémeas luso-brasileiras afirmou hoje não se lembrar de ter enviado um ‘mail’ à mulher do filho do Presidente da República para agradecer ao ex-secretário de Estado António Lacerda Sales o acompanhamento que deu às suas filhas.

Questionada pelo líder do Chega, André Ventura, a mãe das crianças disse não se recordar de ter enviado um ‘mail’ à mulher do filho Presidente da República para agradecer a Lacerda Sales o acompanhamento que fez às suas filhas.

“Eu não tenho conhecimento desse ‘mail’. Não tenho conhecimento desse ‘mail’ a Juliana Vilela Drummond. Os pedidos eram direcionados a várias pessoas e não havia forma de saber. Os meus pedidos [de ajuda] foram feitos por grupos no WhatsApp de pessoas que me ajudavam a disparar. Não posso garantir que fui eu a escrever. Tinha diversas pessoas que tinham acesso à minha conta”, realçou.

Daniela Martins reiterou que não conhece o filho do Presidente da República, dizendo que só se encontrou a sua mulher, Juliana Vilela Drummond, no final de 2022, quando já se encontrava no Brasil, num evento público em São Paulo.

Considerando “não ser um absurdo” haver várias pessoas com acesso à sua conta, Daniela Martins disse que “havia tentado todos caminhos para encontrar o acesso à medicação”, reforçando que já planeava ir para Portugal antes de as filhas precisarem do tratamento com o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A mãe das crianças foi confrontada com o visionamento do ‘mail’ enviado a Juliana Vilela Drummond através da sua conta, mas reforçou não se recordar do envio.