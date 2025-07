A cantora Adelaide Ferreira será a candidata do Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara Municipal de Lisboa.

A notícia, avançada pelo Correio da Manhã, veio a ser confirmada pelo presidente do partido através das redes sociais: “Quero agradecer à Adelaide Ferreira ter aceitado o convite do ADN para mantemos o combate ao globalismo”, escreveu Bruno Fialho, numa publicação no Facebook.

O presidente do ADN entende que Adelaide Ferreira “partilha integralmente os valores do ADN”.

Recorde-se que Adelaide Ferreira teve vários sucessos ao longo da sua carreira musical, tendo representado Portugal no Festival da Eurovisão de 1985, com o tema “Penso em Ti, Eu Sei”.

Aos 65 anos, aceitou o convite do ADN e entra na corrida autárquica em Lisboa.