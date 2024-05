O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, sublinhou hoje que “as dramáticas situações de conflito armado que se encontram no mundo nunca podem estar longe das celebrações e da oração” no Santuário de Fátima.

Lembrando que as aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos ocorreram “durante a terrível primeira guerra mundial”, o prelado disse que, por esse motivo, “a guerra, o ódio, os atentados e o desejo de repressão e domínio sobre pessoas e povos está bem no centro da mensagem de Fátima”.

“Preocupam-nos especialmente a selvagem e dramática situação que se vive na faixa de Gaza e na Ucrânia, como outras no Iémen, Sudão, Congo”, afirmou José Ornelas, que, na conferência de imprensa que antecede a abertura da peregrinação aniversária de 12 e 13 de maio ao santuário, lembrou também as vítimas de desastres naturais ocorridos nos últimos dias.

Assim, expressou “solidariedade com as vítimas dos desastres naturais no Brasil, no Afeganistão e em outros países do mundo, que apelam à solidariedade e proximidade pelas vítimas de tanto sofrimento, chamando a atenção também para as alterações climáticas, muito acrescidas pela ação humana, que tanto contribuem para a dimensão destrutiva destes fenómenos”.

José Ornelas, no dia em que a Igreja Católica assinala o Dia da Comunicação Social deixou também uma saudação aos jornalistas, realçando “a sua importância, particularmente nestes tempos em que a informação é silenciada, perseguida e negada a povos inteiros, como forma de esconder o grito dos que sofrem a injustiça, a discriminação e a exploração”.

“Lembro particularmente os cerca de 100 jornalistas mortos em 2023, 70 dos quais na Faixa de Gaza, a que se juntaram muitos mais nos primeiros meses deste ano. Que a sua coragem ao serviço da justiça e a dignidade maltratadas possam apressar o dia da paz e da reconstrução”, desejou.

Na conferência, em que participaram também o cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona que preside à peregrinação, e o reitor do santuário, Carlos Cabecinhas, o bispo de Leiria-Fátima fez questão ainda de deixar uma palavra aos migrantes que, em todo o mundo, “tudo arriscam para encontrar condições de vida e dignidade para si e para as suas famílias”.

A peregrinação de hoje e segunda-feira é a primeira aniversária de 2024 ao Santuário de Fátima, assinalando o 107.º aniversário da primeira aparição.

As cerimónias oficiais da peregrinação têm início às 21:30, com a recitação do rosário e a procissão das velas, seguidas da celebração da Palavra, no altar do recinto, presidida pelo cardeal Juan José Omella.

Após esta cerimónia, tem lugar uma noite de vigília de oração, que antecede a procissão eucarística das 07.00 de segunda-feira, seguida de recitação do rosário e missa internacional, com início às 10:00, terminando com a tradicional procissão do Adeus.

Segundo o Santuário de Fátima, estarão presentes nas cerimónias, além do cardeal espanhol e do Núncio Apostólico em Portugal, Ivo Scapolo, 18 bispos.