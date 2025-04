Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Hotels & Resorts, S.A., em lista única votada por unanimidade, foi hoje reeleito Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) para o triénio 2025-2027, em Assembleia Geral que decorreu na Pousada de Lisboa.

A lista eleita reflete uma continuidade do trabalho desenvolvido no último mandato, com enfoque no reforço da representatividade da AHP em todas as regiões, e num compromisso claro com a qualificação do alojamento turístico, a competitividade da oferta hoteleira, a formação, valorização dos recursos humanos e o reforço do papel do Turismo nas agendas política e económica nacionais.

Órgãos Sociais AHP | 2025-2027

Integram os novos órgãos sociais:

Mesa da Assembleia Geral Presidente: Vitor Paranhos Pereira (Ritz Four Seasons Lisbon Hotel) Vice-presidente: Romão Braz (Hotéis Azoris) Secretários efetivos: João Diniz (Grande Hotel de Luso) e Carla Maximino (Hotel Mundial) Secretário suplente: José Armando Ferrinha (Sea Porto Hotel) e Felipe França (Hotel Príncipe Lisboa)

Conselho Fiscal Presidente: Manuel Violas (Hotéis Solverde) Vice-presidente: Jorge Heleno (Dom Gonçalo Hotel) Vogais efetivos: João Tomás (Casa das Penhas Douradas), Luís Cruz (MH Hotels) Vogais suplentes: José Humbria Brazão (Hotel 3HB Faro) e Pedro Silva Pereira (Hotel Miraparque)

Conselho Geral Presidente: Raul Martins (Altis Hotels) A lista de conselheiros, 23 no total, integra representantes de grupos e unidades hoteleiras de norte a sul do país e ilhas, refletindo a abrangência nacional da AHP.

Conselho Diretivo

Além de Bernardo Trindade, presidente, e Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva, o Conselho Diretivo é composto por:

Margarida Almeida (Placid Village - Amazing Evolution); Andreia Pavão (Hotel Canadiano); Alexandre Marto Pereira (Hotel Estrela de Fátima, Lda. – Fatima Hotels); Miguel Proença (Hoti Hotéis); e Frederico Costa (Pestana Hotels & Resorts).

Representantes Regionais da AHP

· Grande Lisboa e Península de Setúbal Alexandre de Almeida (Hotéis Alexandre de Almeida)

· Porto e Norte Frederico Teixeira (Stay Hotels)

· Centro – Aveiro, Coimbra e Viseu Jorge Costa (Montebelo Hotel & SPA)

· Centro – Beiras, Serra da Estrela e Beira Baixa Luís Veiga (H2otel Congress & Medical SPA)

· Centro – Leiria, Oeste e Vale do Tejo Alexandre Marto Pereira (Fatima Hotels)

· Alentejo Litoral Luís Leote (Herdade do Touril)

· Alentejo Centro e Interior Lino Pereira Coelho (Évora Hotel)

· Algarve João Soares (Dom José Beach Hotel)

· Madeira Roberto Santa Clara (Hotéis Savoy)

· Açores Andreia Pavão (Hotel Canadiano)