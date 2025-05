Banco Alimentar inicia hoje nova campanha de recolha nos supermercados

O Banco Alimentar Contra a Fome promove hoje e no domingo mais uma campanha de recolha de alimentos em mais de dois mil supermercados de todo o país, envolvendo mais de 40 mil voluntários.

Esta campanha surge numa altura em que a “taxa de pobreza em Portugal continua muito elevada”, de acordo com a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet.

O lema da campanha, que visa melhorar a vida das famílias com necessidades, é “A sua ajuda tem um nome: o nome de quem a vai receber”, destaca hoje o Banco Alimentar em comunicado.

Os voluntários disponibilizam nas lojas envolvidas sacos do Banco Alimentar a quem quiser ajudar quem mais precisa, pedindo às associações que sejam dados “bens alimentares não perecíveis”, como leite, conservas, azeite, açúcar, farinha e massas.

Os produtos serão depois encaminhados para os armazéns do Banco Alimentar da respetiva região, onde serão pesados, separados e acondicionados para entrega às entidades beneficiárias, à semelhança das anteriores campanhas.

A participação pode também ser feita através da modalidade “Ajuda Vale”, já utilizada em campanhas anteriores, e que assenta na contribuição através de vales de produtos, que estarão disponíveis até dia 08 de junho nas caixas dos supermercados.

“Numa altura em que a situação está muito difícil para tantas famílias, a campanha do Banco Alimentar alerta para uma realidade por muitos ignorada e mobiliza toda a sociedade para uma causa que é maior que cada um de nós. A partilha de alimentos básicos tem um impacto real em pessoas concretas”, destaca a presidente.

Isabel Jonet lembra que a “taxa de pobreza em Portugal continua muito elevada, há muitos idosos que vivem sós, e o peso da habitação representa uma fatia muito elevada de orçamentos já de si muito esticados, colocando numa situação de fragilidade pessoas que têm trabalho, mas não ganham o suficiente para fazer face a todas as despesas”.

No ano passado, os 21 Bancos Alimentares contribuíram com alimentos para mais de 360 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, em parceria com 2.300 organizações sociais, e entregaram mais de 100 toneladas de comida por dia útil, num total de 27,8 mil toneladas entregues durante o ano.