Autárquicas: Seis deputados do parlamento madeirense candidatam-se a presidentes de câmara

Seis deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, num total de 47, são candidatos a presidentes de câmara nas eleições autárquicas de 12 de outubro, com o JPP, o maior partido da oposição regional, a liderar com três candidaturas.
Das seis forças representadas no parlamento madeirense, três avançaram com deputados como cabeças de lista, nomeadamente JPP (três), PSD (dois) e Chega (um), enquanto o PS, o CDS-PP e a IL não apostaram nos parlamentares para encabeçar a corrida à presidência dos municípios.
O Juntos Pelo Povo (JPP), cujo grupo parlamentar é composto por 11 elementos, apresenta Basílio Santos como cabeça de lista na Calheta, Luís Martins em Machico e Miguel Ganança em Câmara de Lobos, três concelhos na costa sul da ilha.
Já o PSD, partido que suporta o Governo Regional em coligação com o CDS-PP, candidata Cláudia Perestrelo à Câmara Municipal de Santana, na costa norte da ilha, e Rui Marques na Ponta do Sol, na zona oeste.
Os sociais-democratas concorrem coligados com os democratas-cristãos em oito dos 11 municípios que compõem a região autónoma, mas nenhuma lista é encabeçada pelo CDS-PP, partido que conta apenas com um representante na Assembleia Legislativa.
O deputado Rui Marques foi presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol entre 2005 e 2017 e o PSD (em coligação com o CDS-PP) volta agora a apostar nele para tentar reconquistar a autarquia, atualmente liderada pelo PS.
A candidatura registou, no entanto, um abalo, na terça-feira, com a indicação de que Rui Marques foi pronunciado pelos crimes de prevaricação, abuso de poder e violação de regras urbanísticas, relacionados com irregularidades em obras durante os seus mandatos como autarca.
O Juízo de Instrução Criminal do Funchal entendeu, segundo a decisão a que a Lusa teve acesso, que Rui Marques e outro arguido, António Sousa Ramos, devem ir a julgamento, circunstância que o presidente do Governo Regional e do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, já classificou como “uma jogada política”, que “nada tem a ver com justiça”.
O Chega, cujo grupo parlamentar é constituído por três deputados, candidatou Hugo Nunes à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, governado desde sempre com maioria absoluta pelo PSD.
Do total de 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, quatro são também líderes das estruturas regionais dos respetivos partidos, nomeadamente Élvio Sousa (JPP), Paulo Cafôfo (PS), Miguel Castro (Chega) e Gonçalo Maia Camelo (IL), mas nenhum é cabeça de lista nas autárquicas de 12 de outubro.
Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.
O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.
O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.
Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava em Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.
