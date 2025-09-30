Autárquicas: Mais de 9,3 milhões de eleitores inscritos para votar nas eleições

Mais de 9,3 milhões de eleitores estão inscritos para votar nas eleições autárquicas de 12 de outubro, dos quais mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros recenseados em Portugal, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).
Em resposta à Lusa, o MAI especificou que, no domingo, data em que se deu o encerramento dos cadernos eleitorais, existiam 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.
Destes, 9.262.722 são eleitores nacionais, acrescentou o MAI.
Dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são eleitores estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional, acrescentou.
A campanha oficial para as eleições autárquicas, que se realizam em 12 de outubro, começou hoje e decorrerá até 10 de outubro, sexta-feira que antecede o dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).
Os dados provisórios da CNE estimam que se candidatam nestas autárquicas 817 forças políticas e movimentos, dos quais 618 são candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, 181 candidaturas de diferentes coligações partidárias e ainda de 18 partidos políticos.
De acordo com os números provisórios, no total, as candidaturas apresentaram 1.588 listas às câmaras municipais, 1.524 às assembleias municipais e 9.750 a assembleias de freguesia.
Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08:00 e as 20:00 de 12 de outubro, os eleitores vão eleger os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.
Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.
Na sequência destas autárquicas serão repostas 302 freguesias que tinham sido agregadas ou extintas pela reforma administrativa de 2013, num processo que desagregará 135 uniões de freguesia.
Portugal tem 308 municípios e, na sequência das próximas autárquicas, terá 3.258 freguesias (o Corvo é o único concelho sem Junta de Freguesia, sendo as competências desta assumidas pela Câmara Municipal).
