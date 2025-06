Autárquicas: Carneiro salienta que candidatos do PS são defensores da Constituição e liberdade religiosa

O candidato único a secretário-geral do PS garantiu hoje que quem faz parte das listas do partido em eleições está comprometido com os valores constitucionais e respeita a liberdade religiosa, e anunciou uma convenção autárquica entre agosto e setembro.

“Haveremos de, até ao final de agosto princípio de setembro, realizar a nossa convenção autárquica para assumirmos um conjunto de compromissos claros em relação aos princípios e aos valores fundamentais que conduzem à ação política das nossas candidatas e dos nossos candidatos. Porque ser candidato em nome do PS significa estarmos comprometidos com valores constitucionais, com princípios fundamentais dos direitos humanos que têm que ser salvaguardados em cada comunidade local neste país”, sublinhou o candidato socialista, na apresentação da candidatura da antiga secretária de Estado Ana Sofia Antunes à autarquia de Oeiras.

Depois de discursar perante uma sala cheia no auditório municipal José de Castro, em Oeiras, Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre Pedro Gameiro, candidato do PS à Câmara Municipal de Benavente, que se assumiu contra a construção de uma mesquita em Samora Correia, algo que levou destacados socialistas como Augusto Santos Silva e Fernando Medina a pedir que o partido retire o seu apoio a esta candidatura.

Interrogado sobre se vai retirar o apoio a esta candidatura, Carneiro fez questão de salientar que os socialistas são “defensores intransigentes dos valores que estão consagrados na Constituição e também do valor da liberdade religiosa e da liberdade culto”.

“E vamos defendê-la em quaisquer circunstâncias e em quaisquer territórios do nosso país e esse princípio está salvaguardado”, garantiu.