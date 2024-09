A associação Quebrar o Silêncio, de apoio a homens vítimas de abuso sexual, foi hoje recebida pela ministra da Justiça, a quem expôs as suas preocupações e dificuldades e pediu um maior apoio do Estado no trabalho que desenvolve.

No final da reunião com a ministra Rita Alarcão Júdice, o presidente do Quebrar o Silêncio, Ângelo Fernandes, referiu que a titular da pasta da Justiça se mostrou disponível e atenta às preocupações da associação, expressando todo o apoio possível.

Tratou-se do primeiro encontro entre a associação Quebrar o Silêncio e a atual ministra da Justiça, tendo sido abordada a questão da violência sexual sobre os homens.

A associação deseja manter com o Governo “um diálogo saudável e informativo sobre a violência e abuso sexual de homens e de rapazes, sem medos ou preconceitos”.

“Queremos criar um ambiente em que qualquer homem vítima/sobrevivente de abuso sexual se sinta seguro para partilhar o que sente, dizer o que pensa e, se sentir necessidade, mostrar a sua vulnerabilidade sem receios”, refere o ‘site’ da associação.

O Quebrar o Silêncio diz ter por missão “apoiar os homens vítimas/sobreviventes de abuso sexual a ultrapassar os traumas consequentes desse abuso e a retomar o controlo da sua vida”.

“Apoiamos todos os homens vítimas/sobreviventes de abuso sexual, independentemente da sua crença religiosa, etnia, cultura, origem ou orientação sexual”, salienta a organização.