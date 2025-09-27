Associação de vítimas de abuso na Igreja critica métodos de intimidação do grupo Vita

O porta-voz da associação Coração Silenciado, António Grosso, criticou ontem os métodos de “intimidação e intromissão” do grupo Vita no processo de averiguação às vítimas de abuso sexual por membros da igreja portuguesa.
Em conferência de imprensa em frente à Assembleia da República, António Grosso criticou a opacidade do processo de averiguação dos crimes, as condições de “intimidação e intromissão” das entrevistas às vítimas e responsabilizou o Estado pela falta de acompanhamentos dos menores, criticando a existência de prescrição dos crimes de abuso sexual.
A manifestação, em frente à escadaria que conduz à entrada da Assembleia da República, juntou poucas dezenas de pessoas, numa tarde chuvosa em Lisboa, começou pelas 15h00 com a leitura de várias mensagens de apoio por parte de organizações similares internacionais, que procuram compensação da Igreja pelos abusos sexuais feitos pelos seus membros.
O protesto acontece um dia depois de a CEP ter anunciado que validou até ao momento 77 dos 84 pedidos de compensação financeira recebidos e que a comissão de fixação de compensações vai entrar em funcionamento ainda durante este mês de setembro.
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
Três temas para refletir neste início de Outono
Adivinha quem vem avisar
Anteontem, após o tremor de terra ao largo das Desertas, li na página da RTP um...
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
DO FIM AO INFINITO
Ele sentia-se, de facto, perdido no vazio de si e a dor na cabeça estava mais forte, mas também começava a vibrar com a feitiçaria da conversa com desconhecidos,...
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
Em 2021, num contexto particularmente exigente, integrei a equipa da coligação PSD/CDS que assumiu os destinos da maior Junta de Freguesia da Madeira,...
o próximo dia 6 de outubro celebra-se o Dia Internacional da Geodiversidade. Esta data, ainda recente no calendário mundial, procura chamar a atenção para...
No mês em que se sinaliza o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, relembremos que este é um grave problema de saúde pública, com consequências emocionais,...
PALAVRAS APENAS
Tento lavrar o silêncio nas paisagens que os meus olhos recolhem, todos os dias. São paisagens tristes, cheias de vazios que perderam o sentido. São lugares...
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
Alguns milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Buenos Aires para exigir justiça e denunciar os feminicídios após o assassinato, esta semana, de três...
Anote a chave premiada do sorteio do Totoloto deste sábado: 4 5 17 30 36 + 10.
Veja se foi o feliz contemplado e consulte o site dos Jogos da Santa Casa...
Uma suspeita de morte a tiro causou alvoroço esta noite em Santo António.
O caso levou ao local a EMIR e a Cruz Vermelha, bem como a PSP.
Um fonte disse...
O Sporting igualou hoje, provisoriamente, o líder FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no reduto do Estoril Praia por 1-0,...
A candidatura ‘Funchal Sempre Melhor’, liderada por Jorge Carvalho, esteve este sábado à tarde nas zonas altas de Santo António.
De acordo com um comunicado,...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje todos os distritos continentais sob aviso amarelo no domingo, mantendo-se o aviso laranja...
O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão classificou hoje a situação em Gaza como um “pesadelo humanitário”, um “inferno na Terra”, e reiterou o apoio...
Entre 60 a 100 mil pessoas participaram hoje em diversos protestos em Berlim contra o genocídio em Gaza, convocados por várias organizações da sociedade...
Dezenas de apoiantes da candidatura de Marco Martins (RB1) à Câmara Municipal da Ribeira Brava, participam este sábado num convívio, junto à Capela da...
Miguel Nunes foi o grande vencedor do Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, disputado entre ontem e hoje, relegando João Silva e Miguel Caires...