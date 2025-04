O primeiro-ministro afirmou hoje esperar que a energia elétrica possa ser restabelecida “nas próximas horas”, referindo que o apagão que afeta o território continental não teve origem em Portugal, sem indicar possíveis causas.

“Temos a expectativa de que a partir da central de Castelo de Bode e da Tapada do Outeiro todo o sistema de produção elétrica em Portugal possa ser ativado e que nas próximas horas as portuguesas e os portugueses possam ver restabelecida a sua ligação”, declarou Luís Montenegro aos jornalistas, a meio de uma reunião do Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP comunicou que ia deixar por momentos a reunião do Conselho de Ministros para ir ao centro de operações da REN - Redes Energéticas Nacionais “tentar presencialmente recolher ainda mais informação” sobre o corte de energia elétrica, “no sentido de poder informar o país do restabelecimento da ligação”.

“Lamentamos muito este episódio que aflige muito daquilo que é o da a dia dos portugueses. Sabemos que a origem não teve lugar em Portugal”, começou por afirmar o primeiro-ministro, acrescentando que tem acompanhado esta situação “com todas as autoridades nacionais e internacionais”.

Luís Montenegro referiu que este corte de energia “foi completamente inesperado e imprevisto” e pediu à população que “possa haver calma, possa haver espírito de solidariedade” e para não “acelerar consumos que não são necessários”.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estavam a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.