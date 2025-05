Apagão: Ministra leva a Bruxelas carta da Península Ibérica sobre interconexões

A ministra do Ambiente e Energia vai reunir com o Comissário Europeu da Energia, em Bruxelas, onde irá entregar uma carta dos Governos de Portugal e de Espanha para a aceleração das interconexões elétricas entre Península Ibérica e França.

Maria da Graça Carvalho reúne-se com Dan Jørgensen esta quarta-feira, na Comissão Europeia, onde irá entregar a carta a apelar ao aumento das interconexões elétricas, uma reivindicação antiga da Península Ibérica, que ganhou um novo fôlego após o apagão de 28 de abril que afetou Portugal e Espanha.

Em declarações à Lusa, Maria da Graça Carvalho explicou que a mensagem principal da missiva é apelar à aceleração das interligações, até porque “tendo em conta o que se passou no incidente de 28 de abril teria sido útil que essa ligação estivesse já em funcionamento”, referindo-se ao apagão que deixou Portugal e Espanha sem eletricidade durante mais de 10 horas.

Atualmente, existem três interligações entre Espanha e França: uma em construção e duas planeadas. Estas últimas, que têm sido adiadas, são projetos antigos, e a ministra não tem dúvidas que se já estivessem construídas, “a recuperação [do apagão] teria sido mais rápida em Espanha e, como consequência, em Portugal”, comentou à margem da conferência “Estratégia e Segurança Elétrica para Portugal”, promovida pela Ordem dos Engenheiros (OE), em Lisboa.

Nesse seguimento, explicou que vão pedir a Bruxelas “uma especial atenção à interligação” com França, e adiantou que também vai sugerir a realização de uma reunião entre os ministros dos três países e o comissário europeu da Energia.

Questionada se França tem mostrado mais abertura, lembrou que recentemente houve declarações ao Financial Times nesse sentido. “A França mostrou-se aberta a resolver as questões pendentes, vamos ver”, apontou.

A ministra vai também reunir com o presidente da direção da ENTSO-e [Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade], Damian Cortinas, no mesmo dia, enquanto no dia seguinte tem marcado um encontro com o Comissário Europeu para o Clima, Wopke Hoekstra.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou, a 28 de abril passado, Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade, bem como uma parte do território de França.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

Este incidente sublinhou a importância de aumentar a resiliência da rede da União Europeia.

A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade está a investigar as causas deste apagão, que classificou como excecional e grave.

Este painel de peritos terá de elaborar um primeiro relatório com o diagnóstico do incidente até 28 de outubro deste ano. Já o relatório final sobre a investigação do incidente deverá ser publicado, o mais tardar, até 30 de setembro de 2026.