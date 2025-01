O deputado do PS à Assembleia Legislativa dos Açores e antigo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, vai regressar à advocacia, duas décadas depois de ter interrompido o exercício da profissão, para abraçar, na altura, uma carreira política.

O parlamentar socialista, que foi também líder do PS/Açores entre 2013 e 2024, apresentou ao presidente do parlamento açoriano um pedido para continuar a exercer o cargo de deputado, mas em regime de não exclusividade, para acumular a atividade parlamentar com as funções de advogado num escritório de Ponta Delgada.

“Penso que estamos em condições de votar o relatório, segundo o qual não existe qualquer impedimento nesta acumulação, nos termos do nosso estatuto e do nosso regimento”, explicou hoje o presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Flávio Soares, durante a apreciação do documento, numa reunião realizada em Ponta Delgada.

O relatório, que acabou aprovado por unanimidade, considera não existir qualquer incompatibilidade ou impedimento nesta acumulação de funções, autorizando assim o deputado socialista a regressar à sua profissão, embora a tempo parcial.

Vasco Cordeiro foi eleito deputado pela primeira vez em 1996, tendo desempenhado funções de líder da bancada do PS, mas transitando depois para o Governo Regional, liderado então por Carlos César, assumindo o cargo de secretário regional em três pastas diferentes (Agricultura, Presidência e Economia).

Em 2012, foi indigitado presidente do Governo Regional, cargo que exerceu, de forma consecutiva, até 2020, quando a coligação que atualmente gere o executivo (PSD, CDS-PP e PPM) conseguiu obter maioria no parlamento (com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal), afastando o PS do executivo.

Quando muitos esperavam que Vasco Cordeiro abandonasse a atividade política ativa, por ter perdido o poder, o deputado socialista optou por assumir o seu lugar na bancada do PS e liderou a oposição até às eleições legislativas antecipadas de fevereiro de 2024.

Agora, aos 51 anos de idade, Vasco Cordeiro vai regressar à advocacia (profissão que exerceu entre 1995 e 2003), mas em acumulação de funções com as de deputado regional, em regime de não exclusividade, embora não esconda a intenção de vir a abandonar, num futuro próximo, a atividade parlamentar na região.

Além de deputado regional, Vasco Cordeiro é também presidente do Comité das Regiões da União Europeia, cargo para o qual foi eleito em junho de 2022.