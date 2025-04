Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ), através da sua Unidade Nacional de Combate à Corrupção, desencadeou uma vasta operação nas regiões de Lisboa, Alcoentre, Sintra e Funchal, ler aqui.

A ação, que envolveu o cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão, tem como alvo um alegado esquema criminoso relacionado com a introdução de substâncias ilícitas em estabelecimentos prisionais, com a alegada colaboração de guardas prisionais.

A Polícia Judiciária, através do diretor do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, esclareceu que nenhum dos mandados de detenção é para cumprir no Funchal.