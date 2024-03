Aliança Democrática com mais de 50% em seis concelhos

Os concelhos em que a Aliança Democrática (AD) conquistou melhores resultados eleitorais situam-se sobretudo a Norte, Centro e nas ilhas, alcançando mais de 50% em seis dos concelhos.

De acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna, entre os concelhos nos quais a coligação AD (constituída pelo PSD, CDS-PP e PPM) alcançou a maior percentagem de votos, o de Sernancelhe, no distrito de Viseu, singrou-se como o vencedor, ao obter 60,11% (2.153 votos).

Seguem-se os concelhos de Boticas (distrito de Vila Real) e Calheta (Madeira) com 58,05% (2.117 votos) e 54,05% (3.675 votos), respetivamente.

Em Valpaços (Vila Real), Calheta (Açores) e Alvaiázere (Leiria), a AD alcançou 52,72% (4.867 votos), 51,94% (883 votos) e 50,56% (1.865 votos).

Destacam-se ainda Vagos (Aveiro), com 49,05% (6.641 votos), e Velas (Açores), com 48,89% (1.230 votos).

A fechar os 10 concelhos nos quais a coligação obteve melhor resultado estão Oleiros (Castelo Branco), com 48,57% (1.457 votos), e Sever do Vouga (Aveiro), com 46,97% (3.382 votos).

A Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS e PPM, com 29,49%, conseguiu 79 deputados na Assembleia da República, nas eleições legislativas de domingo, contra 77 do PS (28,66%), seguindo-se o Chega com 48 deputados eleitos (18,06%).

A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.

Lista dos 10 concelhos onde a AD obteve melhor resultado (em percentagem):

Sernancelhe – 2.153 – 60,11%

Boticas – 2.117 - 58,05%

Calheta (Madeira) – 3675 - 54,97%

Valpaços – 4.867 – 52,72%

Calheta – 883 – 51,94%

Alvaiázere – 1.865 – 50,56%

Vagos – 6.641 – 49,05%

Velas (Açores) – 1.230 – 48,89%

Oleiros – 1.457 – 48,57%

Sever do Vouga – 3.382 - 46,97%