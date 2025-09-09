Acidente/Elevador: MP começou a ouvir testemunhas, inquérito em segredo de justiça

O Ministério Público (MP) já começou a ouvir testemunhas no inquérito ao descarrilamento do elevador da Glória, na passada semana, em Lisboa, encontrando-se o processo em segredo de justiça, adiantou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).
Numa nota à comunicação social hoje divulgada, a PGR confirma estar concluído o processo de identificação das 16 vítimas mortais do acidente e adianta que a informação já foi junta ao inquérito.
“No âmbito desse inquérito foi já recolhida extensa prova documental e material, tendo também sido iniciada a inquirição de testemunhas. O inquérito, dirigido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Lisboa e no qual foi decretado o segredo de justiça, prossegue com as competentes e adequadas perícias técnicas”, lê-se na nota da PGR.
Depois de “cumpridos todos os protocolos internacionais e nacionais de identificação de vítimas mortais em casos de catástrofe, o INMLCF [Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses] confirmou ao MP a identidade de todas as 16 vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória”.
As vítimas mortais, oito homens e oito mulheres, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos e eram de nacionalidade portuguesa (cinco), britânica (três), sul-coreana (duas), canadiana (duas), suíça (uma), francesa (uma), ucraniana (uma) e norte-americana (uma).
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.
Este verão que agora definha foi gordo e fértil em drama, tragédia e infelicidade. Desde destrutivos incêndios ao acidente com o elevador da Glória, passando...
Percorro os cantos da ilha, na velocidade que os carros à frente do meu deixam, muitos ostentam autocolantes na parte posterior dos bólides que enchem...
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
A Seleção de Portugal venceu esta noite a Hungria, por 2-3, em partida da 2.ª jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026 na qual esteve...
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou hoje os Estados Unidos de terem “um plano de guerra” para “impor a sua hegemonia” no mundo e de enviar...
Conheça a chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira.
É composta pelos Números 3 - 13 - 24 - 39 - 40 e pelas Estrelas 2 e 8.
Boa sorte!
A USAM – União de Sindicatos da Madeira esteve esta tarde a distribuir um prospeto no centro da cidade do Funchal para divulgar o buzinão que está marcado...
O Governo português condenou hoje o ataque israelita em Doha, que considerou violar a soberania do Qatar e aumentar o “risco de escalada de violência na...
A comissária europeia para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, considerou hoje inaceitável a ordem de deslocação israelita aos habitantes...
O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou o ministro da Defesa cessante, Sébastien Lecornu, como primeiro-ministro, sucedendo a François Bayrou, que...
O Parlamento aprovou hoje vários requerimentos para ouvir o ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto, que diz ter sido pressionado por...
A Porto Santo Line anunciou esta tarde viagens extraordinárias do Lobo Marinho no próximo dia 21 (domingo), véspera do equinócio do outono.
Num breve comunicado,...
Um homem, com idade entre os 30 e os 40 anos, foi encontrado esta tarde inanimado na estrada do Pico do Castelo, no Porto Santo.
Alertados para esta situação,...