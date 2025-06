O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou hoje o seu último discurso num 10 de Junho com uma homenagem aos militares e ao antigo chefe de Estado general Ramalho Eanes, que condecorou.

No fim do seu discurso na cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas realizada na Avenida dos Descobrimentos da cidade algarvia de Lagos, Marcelo Rebelo de Sousa fez um agradecimento ao “povo anónimo” e destacou o papel dos militares.

“Isto é Portugal, os portugueses e as portuguesas, e nele os nossos combatentes, os nossos militares, esses militares que aqui estão, todos os anos pelo 10 de Junho, mas estão na nossa História desde que nascemos. Nascemos e tornámo-nos independentes por causa da sua intervenção, recuperámos a independência por causa da sua intervenção”, afirmou.

O chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas referiu que o Portugal foi um reino “feito por esses soldados” e hoje é uma “pátria que vive em liberdade e democracia feitas por esses soldados”.

“É essa gratidão que queremos testemunhar neste 10 de Junho de 2025 em Lagos, condecorando quem foi, nos mais de 90 anos da sua vida, combatente em África, capitão de Abril, protagonista de Novembro, chefe militar até ao comando supremo, primeiro Presidente da República Portuguesa eleito livremente pelo povo português”, acrescentou.

Antes de condecorar António Ramalho Eanes, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o general “merece como ninguém o primeiro grande-colar da Ordem Militar da Avis, nunca atribuído”.

“Homenagem a este homem e ao seu percurso como militar e cidadão. Homenagem às Forças Armadas Portuguesas. Homenagem ao povo português. Homenagem a Portugal. Viva Portugal”, concluiu.