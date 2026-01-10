Venezuela: Pelo menos 60 detidos na Nicarágua por celebrar captura de Maduro

Pelo menos 60 pessoas foram detidas na Nicarágua por comemorarem a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de acordo com uma organização não-governamental e um jornal no exílio.
Os copresidentes da Nicarágua, o casal Daniel Ortega e Rosario Murillo, são aliados incondicionais de Maduro, que foi levado à força há uma semana para os Estados Unidos, para responder a acusações de narcotráfico.
“Pelo menos 60 detenções arbitrárias” de pessoas que comemoraram a queda de Maduro na Internet ou em privado ocorreram no país desde então, denunciou a organização de defesa dos direitos humanos Monitoreo Azul y Blanco, na rede social X.
“Esta nova onda repressiva é executada sem mandado judicial e baseia-se apenas na expressão de opiniões: comentários nas redes sociais, celebrações privadas ou não repetir a propaganda oficial”, afirmou a ONG, que denunciou “uma grave violação dos direitos humanos”.
De acordo com jornal ‘online’ El Confidencial, editado no estrangeiro, estas detenções ocorreram no âmbito de um “estado de alerta” decretado por Murillo após a captura de Maduro, que inclui operações de vigilância dos bairros e das redes sociais.
Os Estados Unidos lançaram no dia 03 de janeiro um ataque contra a Venezuela para capturar Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.
Vendo bem as coisas, talvez tenhamos de agradecer a três governantes esta inesperada rasteira na Autonomia da Madeira e dos Açores.
A propósito do mal-amanhado...
A mobilidade não é um luxo. É uma condição essencial para o exercício pleno da cidadania, para o acesso à educação, ao trabalho, à saúde e à participação...
O Decreto-Lei n.º 1-A/2026, que altera o regime aprovado para o Subsídio Social de Mobilidade (SSM) para a Madeira e os Açores, e as Portarias n.º 12-A/2026...
Em muitas casas madeirenses, de Maturín à Calheta ou de Maracaibo ao Funchal, o início de 2026 trouxe o mesmo ritual silencioso: ligar a televisão, confirmar...
O início de um novo ano costuma trazer consigo promessas de mudança, resoluções pessoais e, pelo menos em teoria, alguma vontade de fazer diferente. No...
Este texto não é um “apelo ao voto”.
Os “apelos ao voto” incomodam. São o atrevimento de pressionar ou de se intrometer na Consciência de cada um.
Prefiro...
DO FIM AO INFINITO
Na verdade, para o título ser perfeito, aquele ‘à’ devia ter o acento ao contrário. Acento agudo. É assim que se diz, não é? Agudo, grave, circunflexo......
A criação, em 2023 do sistema de devolução das propinas, ou seja, de um prémio salarial para jovens qualificados foi anunciada como uma medida de estímulo...
Estamos em janeiro, mas, não tarda, chegaremos a março ou maio, e todos se vão lembrar do dia da mulher e do dia da mãe. Vão chover estatísticas sobre...
A música transporta-nos sempre para momentos, lugares, pessoas, é uma característica de vínculo perene, muitas vezes saudosista.
Por estes dias fiz-me...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Célia Pessegueiro conta com um nome de peso na política regional para presidir a Comissão Política do PS: Emanuel Câmara.
A nova presidente do PS confirmou...
A nova líder do PS quer que os dirigentes do partido saiam dos gabinetes para irem para junto do povo, ouvir as suas preocupações e aspirações.
A XI Maratona do Funchal vai para a estrada no próximo sábado, dia 17 de janeiro, trazendo consigo alterações significativas na circulação rodoviária da...
Foi hoje lançado o cartaz oficial da X Mostra Regional do Mel e da Poncha da Serra de Água, que será realizada nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026.
A partir...
Carlos Fernandes, deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, acaba de anunciar, na sua página oficial do Facebook, que foram libertados mais...
O treinador do Nacional, Tiago Margarido, perspetivou hoje um “grande espetáculo” frente ao Santa Clara, no domingo, no jogo em atraso da 16.ª jornada...
“Não aceitamos que haja açorianos e madeirenses de segunda consoante a relação financeira que têm com o Estado”
Foram ordenados sarcedotes, esta manhã, os diáconos Diogo Sousa e Marcelo Rebelo, numa cerimónia presidida por D. Nuno Brás, na Igreja da Sé.
Na homilía,...
“Nenhum proprietário necessita de qualquer registo, reserva ou utilização de plataforma digital para aceder ao seu próprio terreno. O acesso é livre, como...
Paulo Cafôfo aproveitou a apresentação do relatório de atividades dos órgãos cessantes para um discurso de balanço da sua liderança, manifestando que continuará...