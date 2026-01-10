Venezuela: Pelo menos 60 detidos na Nicarágua por celebrar captura de Maduro

Pelo menos 60 pessoas foram detidas na Nicarágua por comemorarem a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de acordo com uma organização não-governamental e um jornal no exílio.

Os copresidentes da Nicarágua, o casal Daniel Ortega e Rosario Murillo, são aliados incondicionais de Maduro, que foi levado à força há uma semana para os Estados Unidos, para responder a acusações de narcotráfico.

“Pelo menos 60 detenções arbitrárias” de pessoas que comemoraram a queda de Maduro na Internet ou em privado ocorreram no país desde então, denunciou a organização de defesa dos direitos humanos Monitoreo Azul y Blanco, na rede social X.

“Esta nova onda repressiva é executada sem mandado judicial e baseia-se apenas na expressão de opiniões: comentários nas redes sociais, celebrações privadas ou não repetir a propaganda oficial”, afirmou a ONG, que denunciou “uma grave violação dos direitos humanos”.

De acordo com jornal ‘online’ El Confidencial, editado no estrangeiro, estas detenções ocorreram no âmbito de um “estado de alerta” decretado por Murillo após a captura de Maduro, que inclui operações de vigilância dos bairros e das redes sociais.

Os Estados Unidos lançaram no dia 03 de janeiro um ataque contra a Venezuela para capturar Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.