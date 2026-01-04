Venezuela: Milhares nas ruas de Caracas a exigirem regresso de Maduro

Milhares de pessoas saíram hoje à rua em Caracas para protestar contra a captura do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos.
De acordo com a agência espanhola Europa Press, os manifestantes desfilaram na capital venezuelana a exigir respeito pela soberania do país e o regresso do Presidente e da mulher, apelidando os Estados Unidos de “o império que sequestrou” Maduro.
O deputado e filho do chefe de Estado venezuelano deposto, Nicolás Maduro Guerra, já tinha apelado publicamente aos seus apoiantes para saírem à rua em protesto, “empunhando as bandeiras da dignidade”.
Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, foram capturados no sábado numa operação militar dos Estados Unidos na Venezuela e vão comparecer na segunda-feira num tribunal em Nova Iorque, sob acusações de “narcoterrorismo”.
Após a captura de Maduro, os Estados Unidos anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.
Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, “de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação”.
Delcy Rodriguez será a primeira mulher na história do país a liderar o executivo.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou que a ação militar de Washington poderá ter “implicações preocupantes” para a região.
