Venezuela: Madeirense em Caracas ouviu as primeiras explosões

Óscar Gonçalves é um conhecido emigrante da Madeira na Venezuela que reside a cerca de quilómetro e meio do aeródromo La Carlota, um dos locais atingidos pelos ataques norte-americanos desta madrugada.
“Acordamos com bombas a cair” revela Gonçalves ao JM. O empresário recorda que os bombardeamentos começaram exatamente pelas duas horas da madrugada, hora local em Caracas. Além das explosões foi possível ouvir helicópteros a sobrevoar a zona.
Óscar Gonçalves acompanha toda a situação desde essa hora, mas nota falta informação. “Estamos numa zona cinzenta, não se sabe bem o que está a acontecer”, revela o madeirense.
O que sabe, a esta hora, é que o presidente dos Estados Unidos anunciou que Nicolás Maduro e a mulher foram capturados. Sabe também que a vice-presidente da Venezuela estará na Rússia e que o presidente da Assembleia venezuelana ainda não disse nada.
Durante a operação desta madrugada, foram atacados aeroportos e bases militares alegadamente para evitar fugas.
A zona onde vive Óscar Gonçalves, perto de embaixadas, mantém-se com luz e internet. Porém, outras localidades já não têm energia elétrica, nem sinal de internet.
O emigrante madeirense diz ao JM que está a seguir as recomendações da embaixada e dos consulados. Mantém-se em casa e acompanha as notícias.
Gonçalves partilha informações com vários outros emigrantes na Venezuela, mas até agora não tem qualquer informação de portugueses atingidos diretamente pelos ataques desta madrugada.
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
SIGA FREITAS
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
A Nova Direita alerta, em comunicado, para o que pode acontecer depois da detenção do Maduro, lembrando que “os EUA e os restantes países aliados têm que...
O Presidente da República e o primeiro-ministro reuniram-se hoje e afirmaram-se “focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena” na Venezuela,...
Não há quaisquer danos a lamentar entre a comunidade madeirense na Venezuela, quer humanos quer materiais, disse o presidente do Governo Regional, há instantes,...
O Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, deverá chegar hoje a Nova Iorque, no mesmo dia em que foi capturado em Caracas por militares dos Estados...
O homem de 25 anos suspeito do homicídio de uma criança de 9 anos e da tentativa de homicídio de outra de 14 na cidade de Setúbal, na quarta-feira, ficou...
João José Edward Clode, filho de William Edward Clode, um dos fundadores do Posto Emissor do Funchal, e de Maria Carolina Dória Monteiro, faleceu hoje...
O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que o Governo cubano devia “estar preocupado” após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás...
O Presidente norte-americano afirmou hoje que a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, não “goza do apoio...
A autoridade reguladora da aviação americana (FAA, sigla original) “proibiu” hoje as companhias aéreas registadas nos Estados Unidos de operar no espaço...
A agitação marítima que se tem feito sentir nos últimos dias, na zona Sul da Madeira, deixou um rasto de destruição na promenade da Madalena do Mar, no...