Venezuela: Madeirense em Caracas ouviu as primeiras explosões

Óscar Gonçalves é um conhecido emigrante da Madeira na Venezuela que reside a cerca de quilómetro e meio do aeródromo La Carlota, um dos locais atingidos pelos ataques norte-americanos desta madrugada.

“Acordamos com bombas a cair” revela Gonçalves ao JM. O empresário recorda que os bombardeamentos começaram exatamente pelas duas horas da madrugada, hora local em Caracas. Além das explosões foi possível ouvir helicópteros a sobrevoar a zona.

Óscar Gonçalves acompanha toda a situação desde essa hora, mas nota falta informação. “Estamos numa zona cinzenta, não se sabe bem o que está a acontecer”, revela o madeirense.

O que sabe, a esta hora, é que o presidente dos Estados Unidos anunciou que Nicolás Maduro e a mulher foram capturados. Sabe também que a vice-presidente da Venezuela estará na Rússia e que o presidente da Assembleia venezuelana ainda não disse nada.

Durante a operação desta madrugada, foram atacados aeroportos e bases militares alegadamente para evitar fugas.

A zona onde vive Óscar Gonçalves, perto de embaixadas, mantém-se com luz e internet. Porém, outras localidades já não têm energia elétrica, nem sinal de internet.

O emigrante madeirense diz ao JM que está a seguir as recomendações da embaixada e dos consulados. Mantém-se em casa e acompanha as notícias.

Gonçalves partilha informações com vários outros emigrantes na Venezuela, mas até agora não tem qualquer informação de portugueses atingidos diretamente pelos ataques desta madrugada.