Os presidentes do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu, Charles Michel, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, condenaram hoje o atentado contra o ex-Presidente norte-americano Donald Trump.

Os líderes europeus consideraram que a violência política “não tem cabimento” e é “absolutamente inaceitável” numa democracia.

“A violência política é absolutamente inaceitável numa democracia. Condeno energicamente o ataque ao ex-Presidente Donald Trump”, disse Michel na rede social X.

A chefe do executivo comunitário manifestou-se, por seu lado, “profundamente consternada” com o tiroteio que teve lugar durante a ação de campanha de Trump, a quem desejou “uma rápida recuperação”, do ferimento de bala sofrido na orelha direita.

A presidente da eurocâmara mostrou-se “emocionada com o horrível ataque no comício do ex-Presidente, na Pensilvânia”.

“A violência política é inaceitável e não pode ter lugar nas nossas sociedades. Os meus pensamentos estão com ele e com as vítimas” do atentado, sublinhou Metsola na mesma rede social.

O FBI identificou o atirador contra o ex -Presidente Trump como um homem natural da Pensilvânia, chamado Thomas Mathiew Crooks, com 20 anos.

O meio local de Pittsburgh WTAE assegura que o atirador usou uma arma do tipo AR-15 e disparou oito tiros antes de ser abatido pelos agentes dos Serviços Secretos.

As autoridades confirmaram que o atacante causou a morte a um espetador do comício e feriu Trump na orelha direita, deixando outros feridos sem gravidade entre o público.