O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje à cidade de Cernobbio, no norte de Itália, onde vai participar no Fórum Ambrosetti, um encontro político e económico que reúne líderes mundiais para abordar temas como a guerra na Ucrânia.

Zekensky participará hoje numa sessão intitulada “Agressão russa contra a Ucrânia”, na qual voltará a analisar a situação atual do conflito com a Rússia.

Espera-se também que, no âmbito da sua visita a Itália e da sua participação no fórum, se encontre com importantes responsáveis do setor empresarial italiano e com a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

Zelensky chega ao território italiano depois de ter estado hoje na base aérea de Ramstein, na Alemanha, onde pediu aos seus aliados que aumentassem a pressão sobre a Rússia para forçar Moscovo a pôr fim à guerra este outono.

Apelou ainda aos seus parceiros para que reforcem o envio de armas para a Ucrânia e permitam que a Ucrânia ataque alvos militares no território da Federação Russa, de forma a exercer maior pressão sobre Moscovo.