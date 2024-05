A Ucrânia saudou hoje a autorização norte-americana para a utilização de armas ocidentais contra alvos na Rússia, sujeita a condições, considerando que será um reforço significativo para se defender dos ataques russos.

“Esta medida reforçará significativamente a nossa capacidade de contrariar as tentativas russas de se massificar em ambos os lados da fronteira”, afirmou Sergei Nykyforov, porta-voz do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citado pela agência francesa AFP.

A Ucrânia enfrenta uma nova ofensiva da Rússia desde o início de maio, depois de ter fracassado uma contraofensiva que lançou no verão passado.

Os dirigentes ucranianos têm-se queixado das hesitações e atrasos no fornecimento de armamento por parte dos aliados ocidentais.

Uma das condições em vigor até agora era que o exército ucraniano não podia usar armas fornecidas pelos países ocidentais para atacar alvos no território russo devido ao receio de uma escalada para uma guerra global.

Fontes da Administração norte-americana disseram na quinta-feira que o Presidente Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar alvos em solo russo na região de Kharkiv, sob certas condições.

“O Presidente deu à sua equipa a tarefa de garantir que a Ucrânia possa utilizar as armas norte americanas para contra-atacar na região de Kharkiv, de modo a retaliar quando as forças russas as atacarem ou se prepararem para as atacar”, disse uma fonte à AFP.

A mesma fonte, que pediu para não ser identificada, acrescentou, no entanto, que os Estados Unidos continuam a opor-se a ataques ucranianos profundos em território russo.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que tem apelado aos aliados para autorizarem a Ucrânia a usar armas contra alvos na Rússia, manifestou-se hoje confiante na utilização responsável do armamento por parte de Kiev.

“Todos esperamos que isso seja feito de acordo com o direito internacional e de forma responsável”, disse Stoltenberg em Praga, à entrada para uma reunião dos chefes da diplomacia da NATO (sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Stoltenberg reafirmou a ideia de que “a Rússia atacou a Ucrânia e esta tem o direito de se defender, o que inclui também atacar alvos militares ilegítimos dentro da Rússia”.

Acrescentou ser “muito difícil para a Ucrânia defender-se se não lhe for permitido utilizar armas avançadas para repelir esses ataques”.

Stoltenberg também desvalorizou as ameaças russas de escalada após a decisão dos Estados Unidos.

“Não há nada de novo (...). Isto faz parte dos esforços do Presidente russo, Vladimir Putin, para impedir que os aliados da NATO apoiem a Ucrânia”, afirmou.

A Rússia tem alertado que a utilização de armas ocidentais para atacar o seu território constituirá uma escalada perigosa do conflito.