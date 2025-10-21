Ucrânia: Trump pressionou Zelensky a ceder Donbass à Rússia diz fonte ucraniana

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a aceitar a cedência da região oriental do Donbass à Rússia, revelou um responsável ucraniano.
A pressão terá acontecido durante o encontro entre ambos na sexta-feira em Washington, como condição para colocar um fim à invasão russa iniciada em 2022.
A fonte, que falou à agência France-Presse (AFP) sob anonimato, descreveu a reunião como “tensa e difícil”, acrescentando que Trump pediu a Zelensky para ordenar a retirada das tropas ucranianas das zonas ainda sob controlo de Kiev, uma das exigências centrais do Presidente russo, Vladimir Putin.
“A diplomacia de Trump deu-nos a sensação de estar a andar em círculos”, comentou a fonte ucraniana.
O encontro decorreu dias depois de Trump ter anunciado uma futura cimeira com Putin em Budapeste, destinada a negociar um “roteiro para a paz” no conflito, que já provocou centenas de milhares de mortos e uma devastação generalizada no leste da Ucrânia.
O Kremlin tem insistido que qualquer acordo exige a retirada ucraniana das quatro regiões anexadas por Moscovo — Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia — e a renúncia formal de Kiev à adesão à NATO.
Zelensky, por sua vez, reiterou que não aceitará qualquer cessão territorial e que a soberania da Ucrânia “não é negociável”.
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 5 de outubro, chegaram os quatro ativistas portugueses detidos em Israel ao aeroporto de Lisboa; depois de alguma confusão, as câmaras de televisão...
Foi no passado dia 16 de outubro que voltámos a celebrar o Dia Mundial da Alimentação. Um dia que serve não só para relembrar as regras de uma alimentação...
Com as eleições do passado dia 12 de outubro, encerra-se um ciclo complexo de atos eleitorais marcados por muita instabilidade, com quedas sucessivas dos...
Após as eleições autárquicas, mais do que discutir os resultados, importa refletir sobre o que veio depois. O ambiente político tem-se tornado cada vez...
silviamariamata@gmail.com
Pequenas, vocês que se “sente” aqui nos banquinhos todas à roda de mim que eu quero contar uma coisa a vocês que me sucedeu quando os meus pequenos eram...
Diz-se, com frequência, que “a Justiça é cega”. Expressão tantas vezes repetida para assegurar que o sistema judicial é imparcial, igual para todos e que...
Na última triagem referi que a campanha eleitoral autárquica seria fortíssima em promessas, egos inchados e troca de acusações, o que acabou por se confirmar,...
Os resultados das eleições autárquicas de 2025 na Região Autónoma da Madeira oferecem um retrato politicamente denso.
Por um lado, reafirma-se a maioria...
Portugal vive hoje uma oportunidade única de fazer uma revisão constitucional, libertando-nos do risco antidemocrático de ficarmos reféns de uma ideologia:...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
Francisco Pinto Balsemão tinha 88 anos e morreu esta terça-feira.
A notícia da morte do antigo primeiro-ministro e militante número um do PSD foi transmitida...
A saúde mental dos jovens esteve hoje no centro dos trabalhos do Conselho de Juventude da Madeira (CJM), reunido no Centro de Juventude do Funchal e presidido...
O Benfica foi hoje derrotado na visita aos ingleses do Newcastle, por 3-0, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e continua...
A cerimónia de tomada de posse dos autarcas eleitos à Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, para o quadriénio 2025-2029, terá lugar no próximo dia...
O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) afirmou hoje que os crimes de ódio estão a aumentar em Portugal e prometeu um “combate feroz”, em particular,...
A Confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia de São Sebastião, em Câmara de Lobos, celebra o seu 69.º aniversário no próximo domingo.
O evento comemorativo...
O Governo transmitiu aos sindicatos de trabalhadores da Menzies que está preocupado com a “instabilidade” nos aeroportos, após um concurso para assistência...
Portugal registou 1.609 óbitos em excesso entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, período coincidente com a epidemia de gripe e temperaturas extremas,...
A Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras assinalou hoje o seu 28.º aniversário com um peddy paper pelas ruas do Funchal, um...
A vereadora da Câmara Municipal de Vagos Susana Gravato morreu hoje, aos 49 anos de idade, informou o presidente cessante daquele município do distrito...