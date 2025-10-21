Ucrânia: Trump pressionou Zelensky a ceder Donbass à Rússia diz fonte ucraniana

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a aceitar a cedência da região oriental do Donbass à Rússia, revelou um responsável ucraniano.

A pressão terá acontecido durante o encontro entre ambos na sexta-feira em Washington, como condição para colocar um fim à invasão russa iniciada em 2022.

A fonte, que falou à agência France-Presse (AFP) sob anonimato, descreveu a reunião como “tensa e difícil”, acrescentando que Trump pediu a Zelensky para ordenar a retirada das tropas ucranianas das zonas ainda sob controlo de Kiev, uma das exigências centrais do Presidente russo, Vladimir Putin.

“A diplomacia de Trump deu-nos a sensação de estar a andar em círculos”, comentou a fonte ucraniana.

O encontro decorreu dias depois de Trump ter anunciado uma futura cimeira com Putin em Budapeste, destinada a negociar um “roteiro para a paz” no conflito, que já provocou centenas de milhares de mortos e uma devastação generalizada no leste da Ucrânia.

O Kremlin tem insistido que qualquer acordo exige a retirada ucraniana das quatro regiões anexadas por Moscovo — Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia — e a renúncia formal de Kiev à adesão à NATO.

Zelensky, por sua vez, reiterou que não aceitará qualquer cessão territorial e que a soberania da Ucrânia “não é negociável”.