Ucrânia: Rússia destaca forças adicionais para a região de Belgorod

A Rússia anunciou hoje o envio de forças adicionais para a região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, após a ofensiva ucraniana sem precedentes na região vizinha de Kursk.

Durante uma reunião dedicada à segurança das regiões fronteiriças, o ministro da Defesa, Andrei Belousov, deu conta da “alocação de forças e meios adicionais” na região de Belgorod.

“A reunião [...] permitiu discutir medidas adicionais destinadas a garantir a integridade e inviolabilidade do território, bem como a proteção da população e das infraestruturas da região de Belgorod contra ataques de formações militares” do Exército ucraniano, disse o Ministério da Defesa no Telegram.

O Governo russo declarou o estado de emergência a nível federal na região de Belgorod, reforçando assim o alcance da ordem decretada na quarta-feira pelo governador Vyacheslav Gladkov face ao aumento dos ataques ucranianos.

Gladkov adotou inicialmente medidas de emergência de âmbito regional, mas anunciou desde o início que iria pedir ajuda a Moscovo, que seria responsável por financiar a ajuda às pessoas afetadas pela emergência, segundo a agência de notícias Interfax.

No sábado, o Governo russo já tinha declarado emergência federal na região de Kursk.

A Ucrânia reclamou hoje o controlo de 82 localidades e 1.150 km2 na região de Kursk, de acordo com o comandante do Estado-Maior de Kiev, Oleksandr Syrsky.

“No total, desde o início das operações na região de Kursk, as nossas tropas avançaram 35 quilómetros em profundidade”, disse o responsável militar durante uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentando: “Assumimos o controlo de 1.150 km2 de território e 82 localidades”.

Zelensky informou por seu lado que as forças ucranianas assumiram o controlo total da localidade de Sudzha, na região de Kursk.

A Ucrânia deu ainda conta hoje do estabelecimento de uma administração militar na região russa, num sinal da intenção das forças ucranianas de se estabelecerem a longo prazo.

Esta estrutura militar é responsável pelos assuntos quotidianos e pela logística do Exército, mas também por garantir a segurança numa determinada área