Ucrânia: Rússia anuncia conquista de mais quatro localidades na zona de Kharkiv

O Ministério da Defesa russo reivindicou hoje a conquista de mais quatro localidades na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, dois dias depois de as suas tropas terem lançado um ataque terrestre na zona.

”As unidades do grupo de tropas do norte avançaram em direção às defesas inimigas e libertaram as cidades de Gatshche, Krasnoe, Morokhovets e Oleikovo na região de Kharkiv”, segundo um comunicado.

No sábado, o exército russo afirmou ter conquistado seis aldeias ucranianas, incluindo cinco na região de Kharkiv.

O Ministério da Defesa russo comunicou ainda ataques a três pontos de implantação de tropas ucranianas em Kharkiv e afirmou que as perdas sofridas pelo inimigo nas últimas 24 horas nessa frente ascenderam a uma centena de homens.

De acordo com o relatório matinal do exército ucraniano, os russos lançaram 12 ataques no norte de Kharkiv no último dia, como parte de uma nova ofensiva, que alguns analistas dizem ter como objetivo forçar Kiev a desviar recursos de outras áreas da frente.

Uma unidade das Forças Especiais da Guarda Nacional Ucraniana anunciou no sábado à noite que as forças ucranianas tinham sido forçadas a abandonar algumas posições, enquanto os russos tinham conseguido tomar o controlo de mais povoações.

”As nossas operações defensivas estão em curso na região de Kharkiv, perto das localidades de Strilecha, Krasne, Morokhovets, Olinykove, Lukiantsi, Hatishche e Pletenivka”, anunciou o Presidente ucraniano Volodymir Zelensky no seu discurso noturno de sábado.

”Durante dois dias, as nossas tropas têm levado a cabo ações de contra-ataque, defendendo o território ucraniano”, acrescentou.

A Rússia não confirmou o início de uma grande ofensiva na frente de Kharkiv.