Ucrânia: ONU pede proteção para civis após vaga de bombardeamentos russos

O coordenador do Escritório de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla em inglês) na Ucrânia apelou hoje para a proteção dos civis, após uma das maiores vagas de bombardeamentos russos contra a infraestrutura energética do país.

“Tal como milhões de pessoas na Ucrânia, passei horas num abrigo esta manhã devido à contínua onda de ataques à Ucrânia por parte das Forças Armadas Russas”, descreveu Matthias Schmale numa declaração hoje divulgada, lamentando a existência de civis mortos e feridos, além de danos em infraestruturas.

O responsável da agência das Nações Unidas criticou os raides aéreos russos, ao considerar que “é inaceitável que, em vez de seguirem com as suas vidas, os cidadãos deste país tenham de procurar segurança nas estações de metro e outros abrigos”.

Mesmo na guerra, sublinhou, “existem regras” e o direito internacional humanitário “deve ser respeitado e os civis devem ser protegidos”.

A Rússia lançou hoje contra a Ucrânia um ataque combinado massivo com mais de uma centena de mísseis e drones ‘kamikaze’ iranianos Shahed, segundo o Presidente ucraniano.

“Foi um dos maiores ataques, um ataque combinado. Mais de uma centena de mísseis de diferentes tipos e cerca de uma centena de drones Shahed” foram utilizados, afirmou Volodymyr Zelensky, num vídeo transmitido na rede social X pouco depois das 13:00 locais (menos duas horas em Lisboa).

Quinze regiões da Ucrânia foram atingidas no ataque russo que visava infraestruturas energéticas do país, de acordo com o Governo ucraniano, indicando, no seu último balanço, a existência de pelo menos quatro mortos.

O Ministério da Defesa russo confirmou um ataque massivo contra alvos da infraestrutura energética da Ucrânia, bem como estações de gás e aeródromos militares.

“Esta manhã, as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um ataque massivo por via aérea e marítima com armas de alta precisão e longo alcance e veículos aéreos não tripulados contra instalações críticas de infraestruturas energéticas que garantem o funcionamento do complexo militar-industrial”, indica um comunicado militar.

Além disso, segundo o comando russo, “estações de bombagem de gás nas regiões de Lviv, Ivano-Frankivsk e Kharkiv, que garantiam o funcionamento do sistema ucraniano de transporte de gás e armazéns com bombas e bombas aéreas foram atacadas, em aeródromos nas regiões de Kiev e Dniepropetrovsk”.

Segundo os militares russos, “todos os objetivos” que Moscovo estabeleceu foram alcançados.

Este é o nono ataque massivo russo contra o sistema elétrico ucraniano desde 22 de março.

Os bombardeamentos de hoje surgem numa fase no conflito em que as forças ucranianas têm em curso, desde 06 de agosto, uma ofensiva terrestre na região fronteiriça russa de Kursk e procuram igualmente visar a infraestrutura energética e militar da Rússia.

Ao mesmo tempo, as tropas de Moscovo exercem pressão no campo de batalha ucraniano, registando avanços na província de Donetsk, no leste do país, e bombardeiam com frequência instalações energéticas, que provocam cortes de energia prolongados no país.