Ucrânia: O que se sabe sobre as garantias de segurança

As garantias de segurança para a Ucrânia, elaboradas nos últimos meses por cerca de 30 países, incluem cooperação com o Exército de Kiev e apoio terrestre, marítimo e aéreo, mas estão condicionadas por um bastante hipotético cessar-fogo.
Desde meados de fevereiro, Paris e Londres têm liderado a chamada Coligação dos Dispostos, através de várias reuniões de planeamento com ministros e chefes de Estado de um conjunto de aliados de Kiev, maioritariamente europeus e incluindo Portugal.
Na última destas reuniões, realizada hoje em Paris e por videoconferência, 26 dos 35 países da coligação “formalizaram o seu contributo de forma detalhada” e “definiram apoio, quer para a regeneração do Exército ucraniano”, quer para a segurança, “estando presentes em terra, no ar e no mar”, segundo o Presidente francês, Emmanuel Macron.
As garantias de segurança, inexistentes nos acordos de Minsk celebrados entre a Ucrânia e a Rússia em 2014 e 2015, são apresentadas como um meio de impedir o reinício do conflito e uma das condições exigidas por Kiev para celebrar um acordo de paz com Moscovo.
Eis o que se sabe sobre as garantias de segurança:
+++ Apoio ao Exército Ucraniano +++
Embora a Rússia exija a desmilitarização da Ucrânia, a principal garantia de segurança para Kiev é o seu próprio Exército, defendem os seus países aliados.
Com mais de 800 mil soldados, trata-se do Exército “mais aguerrido da Europa por necessidade”, observou a presidência francesa, que copresidiu à reunião de hoje com o primeiro-ministro britânico, Keith Starmer.
Os países da coligação, que incluem também o Japão, a Austrália e o Canadá, precisam, por isso, de “consolidar as forças armadas ucranianas a longo prazo (...) em termos de volume, força, financiamento e capacidade operacional”, continuando o seu apoio à compra de armamento e ao desenvolvimento da indústria de defesa de Kiev, explicou o Palácio do Eliseu.
Até 30 de junho, os europeus tinham fornecido 167 mil milhões de euros em ajuda militar, humanitária e financeira à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, tendo os Estados Unidos despendido o equivalente a quase 115 mil milhões de euros.
Este apoio inclui também a formação contínua de militares ucranianos na Ucrânia ou em países europeus, tendo mais de 130 mil efetivos sido treinados desde 2022, no âmbito das missões europeias Eumam (80.000) e britânica Interflex (56.000).
+++ Tropas Terrestres +++
O envio de tropas europeias para território ucraniano é o aspeto mais simbólico e, sem dúvida, o que merecerá maior resistência da Rússia, que tem reiterado a sua recusa em permitir tropas de países da NATO no terreno.
A França, o Reino Unido — ambos potências nucleares — e os países bálticos têm manifestado a sua disponibilidade nos últimos meses para participar numa missão de paz, assim que houver um acordo que cesse os combates.
O Presidente francês mencionou o envio de “alguns milhares de homens”, numa força que “não tem como objetivo manter uma linha da frente ou envolver-se num conflito intenso, mas demonstrar solidariedade de um ponto de vista estratégico”, explicou em meados de agosto.
O volume de forças europeias deverá ser “suficientemente significativo para representar o desejo dos europeus de apoiar Kiev e suficientemente dissuasor para convencer a Rússia a não voltar a atacar”, sob o risco de atacar militares da NATO, segundo um alto responsável europeu citado pela agência France-Presse (AFP).
+++ Componente Marítima e Aérea +++
A componente marítima prevê a vigilância da navegação no Mar Negro, cujo acesso através das passagens turcas foi encerrado por Ancara no início do conflito.
“Os turcos fazem parte da Coligação dos Dispostos e são responsáveis pelo desenvolvimento do plano para o Mar Negro”, segundo o chefe do Estado-Maior da Marinha Francesa, almirante Nicolas Vaujour, segundo o qual “certas áreas terão de ser desminadas” para garantir a segurança do tráfego marítimo.
Em relação à componente aérea e antiaérea, ainda não é claro que medidas seriam implementadas, a sua localização — na Ucrânia ou em países vizinhos — e quais os aliados dispostos a participar.
+++ O ‘backstop’ norte-americano +++
A maioria dos membros da coligação exige a existência de um “backstop” (apoio às garantias) dos Estados Unidos como condição para qualquer compromisso da sua parte.
Emmanuel Macron afirmou hoje que “não há dúvidas” sobre a participação de Washington, que será finalizada “nos próximos dias”.
Embora a Casa Branca tenha descartado qualquer envio de forças terrestres norte-americanas, o seu apoio poderia compensar as deficiências europeias nos sistemas de comando e controlo, informações ou defesa terra-ar, de acordo com um alto funcionário europeu ouvido pela AFP.
A Coligação dos Dispostos seria liderada a partir de um quartel-general localizado durante um ano em Paris, antes de se mudar para Londres no ano seguinte, acordaram os dois países em julho.
+++ Quais os países envolvidos +++
Nas suas declarações à imprensa, o Presidente francês mencionou hoje que 26 países estão prontos para prestar garantias à Ucrânia, incluindo a presença de “uma força de segurança”.
Sem entrar em pormenores, Macron observou que os membros da Coligação dos Dispostos confirmaram “o que estavam disponíveis a fazer, cada um no seu papel, complementando-se” nas garantias de segurança.
Alemanha, Itália e Polónia “estão entre os 26 contribuintes que definiram o apoio”, especificou o líder francês, “quer para a regeneração do Exército ucraniano, quer para a segurança” no seu território, mas não deu mais detalhes sobre outros países ou capacidades militares disponibilizadas.
A Itália clarificou posteriormente que não tenciona enviar militares para a Ucrânia, mas poderá apoiar “um possível cessar-fogo através de iniciativas de monitorização e formação fora das fronteiras” ucranianas.
Também não é ainda conhecida a participação dos outros países mencionados por Macron, embora o novo Presidente polaco, o ultranacionalista Karol Nawrocki, se tenha pronunciado antes de ser eleito contra o envio de tropas do seu país para a Ucrânia.
Também o chanceler alemão, Friedrich Merz, reiterou na quarta-feira que tinha “reservas consideráveis” sobre o mesmo assunto.
“A garantia de segurança mais importante que podemos oferecer neste momento é o apoio suficiente ao Exército ucraniano”, sustentou o chefe do Governo de Berlim.
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
A permanência de doentes hospitalizados que, do ponto de vista clínico apresentam condições para regressar ao domicílio ou transitar para outro nível de...
Já muito se discorreu sobre os benefícios de se ter um cão, mas nem sempre se conhecem os requisitos legais (e não só) para o ter.
Um cão é um compromisso...
Mais uma silly season e os temas não fogem muito aos do ano passado. É agosto e o país volta a ser assolado por incêndios, pessoas a perder casas, animais...
Quando um pai agride a mãe em frente do filho de nove anos, como aconteceu em Machico recentemente, não é apenas a mulher que sofre. A criança também sofre...
Decorreu na passada segunda-feira a minha última Assembleia de Freguesia, na freguesia do Imaculado Coração de Maria. Salvo algum imprevisto, esta terá...
A decadência política regional atinge o seu topo quando o Tribunal de Contas bloqueia mais um negócio de milhões e que os governantes dizem simplesmente...
De vez em quando surgem nas redes sociais imagens reais e chocantes de mais um agressor a usar a força bruta e o assunto volta à baila: a violência contra...
DE LETRA E CAL
Li recentemente um conto de Flannery O’Connor, no qual umas das personagens faz a seguinte declaração, seguida de uma pergunta: “as pessoas já nem se importam...
A violência doméstica é uma das mais antigas feridas da humanidade. Tão antiga quanto o fogo, tão repetida quanto a fome, tão herdada quanto o medo. Desde...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
O diretor da Polícia Judiciária (PJ) adiantou hoje que “com grande probabilidade” haja entre as vítimas mortais do acidente com o elevador da Glória um...
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina endereçou hoje as suas “mais profundas condolências” a Portugal pelo acidente de quarta-feira com o...
Associação de Solidariedade Social Pérola, instalada nas antigas instalações da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar Dr. Clemente Tavares, em Gaula,...
Tal como noticiado aqui, foi hoje apresentado o Eco Rally Madeira, a primeira prova FIA de regularidade a realizar-se na Madeira.
Segundo uma nota da organização,...
O Exército israelita anunciou hoje o controlo de 40% da Cidade de Gaza, após mais de três semanas de bombardeamentos intensivos e demolições sistemáticas...
A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Machico, encabeçada por Pedro Carvalho, focou este dia de pré-campanha na Maiata de Cima, no Porto da Cruz,...
Deputados do Partido Socialista estiveram hoje reunidos com a associação TáxisRAM (a pedido deste organismo) no âmbito de um diálogo construtivo sobre...
A diretora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard, sublinhou, hoje, a importância crescente da economia circular no...
As garantias de segurança para a Ucrânia, elaboradas nos últimos meses por cerca de 30 países, incluem cooperação com o Exército de Kiev e apoio terrestre,...
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afastou hoje o envio de tropas para a Ucrânia, após o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciar que Alemanha,...