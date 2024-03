Ucrânia: Numerosos ataques russos atingem infraestruturas essenciais na Ucrânia

Ataques russos voltaram a atingir infraestruturas essenciais na Ucrânia, no sábado à noite, matando pelo menos uma pessoa, informaram hoje as autoridades ucranianas, que afirmam ter abatido nove mísseis e nove drones inimigos.

Na região de Lviv (oeste), “o inimigo utilizou mísseis de cruzeiro para atacar as mesmas infraestruturas essenciais (...) anteriormente visadas em 24 e 29 de março. Um edifício administrativo foi danificado”, afirmou o governador, Maksym Kozytsky.

”Um homem morreu em consequência do ataque. As minhas condolências à sua família. As equipas de salvamento estão a procurar nos escombros. Pode haver outras pessoas debaixo dos escombros”, acrescentou na rede social Telegram, sem especificar o tipo de infraestruturas afetadas.

No seu relatório diário, o exército russo afirmou hoje que tinha utilizado mísseis de alta precisão e drones para atingir infraestruturas ucranianas de eletricidade, gás e indústria militar.

”A Força Aeroespacial Russa lançou um ataque com armas de colocação aérea de alta precisão e de longo alcance e drones contra alvos das infraestruturas energéticas e do setor do gás da Ucrânia”, disse o comando russo na sua conta do Telegram.

De acordo com a fonte, o ataque “interrompeu o trabalho das empresas da indústria militar que fabricam e reparam armamento, equipamento de guerra e munições”.

”Todos os alvos do ataque foram atingidos”, acrescentou.

Pelo seu lado, o operador ucraniano Ukrenergo afirmou que as forças russas tinham como alvo “subestações de alta tensão (...) nas regiões do sul”.

Em consequência dos danos, a energia foi cortada de emergência na cidade de Odessa e nas zonas circundantes, afirmou Ukrenergo.

”Não passa uma noite ou um dia sem que os terroristas russos tentem de novo destruir as nossas vidas. Ontem à noite [sábado], voltaram a disparar mísseis e ‘Shahed’ (drones) contra as pessoas”, denunciou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A força aérea ucraniana anunciou anteriormente que tinha abatido nove mísseis de cruzeiro e nove drones explosivos russos ‘Shahed’ durante estes ataques noturnos.

As forças ucranianas no sul do país disseram no Telegram que dois mísseis russos tinham atingido uma quinta na região de Kherson, sem causar vítimas.

Nas últimas 24 horas, mais de 1.500 projéteis de artilharia russa atingiram 14 cidades da região de Donetsk (leste), matando pelo menos dois civis e ferindo outros cinco, disse hoje a polícia ucraniana.